Los drones que destruyeron los aviones rusos estaban controlados por el software ArduPilot creado hace 18 años «en el sótano».

El domingo, Internet se llenó de vídeos de drones ucranianos golpeando a la aviación estratégica rusa. Todo el mundo vio la inscripción ArduPilot, y los autores de este software están encantados con los acontecimientos.

18 years after @Jrdmnz @jason4short and I created ArduPilot, here it is destroying large parts of the Russian air force. Crazy https://t.co/2SfPQHrcuA

— Chris Anderson (@chr1sa) June 1, 2025