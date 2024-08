Un puñetazo para los tanques: Las Fuerzas Armadas ucranianas prueban munición PTAB-1M lanzada desde drones

Se ha publicado en Internet un vídeo del ejército ucraniano probando una munición de alto explosivo PTAB-1M en el blindaje de un tanque abandonado. La submunición de las bombas de racimo soviéticas se utilizará como lanzamiento de drones.

En el vídeo de la prueba, la munición, que se detonó utilizando un detonador de minas a distancia Claymore, hizo un agujero limpio pero profundo en el blindaje de la torreta del tanque. Al impactar con el objetivo, una corriente piezoeléctrica detona la espoleta principal y las municiones acumuladas forman un chorro dirigido que penetra en el blindaje con alta presión y temperatura.

A Ukrainian PTAB-1M shaped-charge submunitions is tested on an abandoned tank.

The remote detonation kit for Claymore mines initiates the charge.

These will be used as drone bombs, with a printed tail that also contains an inertial impact fuze.

