Un tirador con escopeta derriba drones rusos desde un avión Yak-52 ucraniano — primer plano desde el cielo

Se han publicado en las redes sociales fotos y vídeos de un avión Yak-52 ucraniano, conocido por cazar drones rusos en el cielo de Ucrania. Las marcas en el fuselaje del Yak-52 indican el número de drones derribados.

El vídeo permite ver que el segundo miembro de la tripulación es un tirador con una escopeta convencional. La combinación del Yak-52 con sus 50 años de historia y las armas cortas de mano ha demostrado su eficacia contra los drones de reconocimiento de los agresores rusos, que son extremadamente difíciles de derribar por otros medios.

Video from a Russian drone. https://t.co/5Ba0xy7cWM pic.twitter.com/99havoXGSf

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 8, 2024