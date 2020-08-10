$13,7 млн — столько за последний год Microsoft выплатила «белым» хакерам за найденные уязвимости в ее продуктах





Microsoft, как и многие другие технологические компании, достаточно щедро вознаграждает «белых» хакеров (они взламывают продукты компаний по заказу самих компаний) за выявленные уязвимости в ее продуктах в рамках соответствующих программ Bug Bounty. Только за последние 12 месяцев (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) Microsoft выплатила премий на общую сумму $13,7 млн — это почти втрое больше суммы вознаграждений в $4,4 млн, выплаченных за аналогичный период прошлого года.

В этом году Microsoft запустила шесть новых программ выплат денежных вознаграждений за обнаружение уязвимостей и два новых гранта на исследования, которые, по ее утверждению, принесли более 1000 соответствующих отчетов от более чем 300 исследователей с шести континентов. Всего таких Bounty-программ у Microsoft насчитывается 15.

Сумма максимального вознаграждения за критическую уязвимость у Microsoft достигает $200 тыс.

Новые и обновленные bounty-программы

Новые исследовательские программы: