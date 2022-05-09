Модельный ряд и спецификации 55-ваттных мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-HX) — до 16 ядер, до 5,0 ГГц и PCIe 5.0

10 мая Intel проведет мероприятие Vision, на котором могут показать процессоры Intel Alder Lake-HX для ноутбуков. В сеть уже просочились характеристики будущей новинки.

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Серия Intel Core Alder Lake-HX создана для высокопроизводительных ноутбуков, выход которых запланирован на следующий год. Процессоры с TDP 55 Вт будут предлагаться для игровых ноутбуков и рабочих станций, и получат большее количество ядер и увеличенную мощность.

Intel Core Alder Lake-HX поддерживает PCIe 5.0, а количество линий PCIe увеличили до 48, из которых 16 — PCIe 5.0, 20 — PCIe 4.0 и 12 — PCIe 3.0.

Естественно, будет и поддержка DDR5. Alder Lake-HX получат профили XMP 3.0 и новую функцию Dynamic Memory Boost. Они также получат ряд технологий, таких как Extreme Tuning Utility и фирменную Intel Speed Optimizer.

Топовые i9-12950HX имеют 16 ядер с 24 потоками и частотой до 5, 0 ГГц. i9-12900HX выйдет без Intel vPro и ECC. Максимальный предел мощности серии составит до 157 Вт, что на 42 Вт больше, чем у серии Alder Lake-H.

i5-12450HX станет самым «слабым» в серии. Он получит 8 ядер и 12 потоков, что достигает 4, 4 ГГц. Все остальные характеристики сообщат уже 10 мая.