32-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X уже доступен для заказа по цене €1509 (+ тест 3DMark)

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Сразу несколько новых фактов стало известно о грядущем процессоре AMD Ryzen Threadripper 2990X. Отметим, этот чип изготавливается по нормам 12-нанометрового технологического процесса на базе архитектуры Zen+. Он содержит 32 вычислительных ядра и поддерживает возможность обработки 64 потоков инструкций одновременно.

Во-первых, процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X засветился в тесте 3DMark. Его базовая частота зафиксирована на уровне 3,0 ГГц, а частота в повышенном режиме – 3,8 ГГц. Кроме того, благодаря поддержке технологии XFR 2.0 чип может автоматически повышать частоту и выше этого значения, если используемая система охлаждения достаточно эффективно отводит выделяемое тепло, и температура процессора находится в приемлемом диапазоне.

Во-вторых, процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X стал доступным для заказа на одном из немецких сайтов. Цена 32-ядерного чипа установлена на значении €1509 (около $1750), что почти в 2 раза превышает стоимость предыдущего флагманского чипа AMD Threadripper 1950X (€777 или $999).

Официальная презентация процессора AMD Ryzen Threadripper 2990X ожидается в третьем квартале 2018 года.

Источник: techpowerup 1, 2