4A Games анонсировала расширенное издание Metro Exodus для ПК — поддержка DLSS 2.0, рейтрейсинг и релиз весной 2021 года
4A Games сегодня поделилась новыми деталями об обновленной версии шутера Metro Exodus для PS5 и Xbox Series X|S, а также анонсировала расширенное издание Metro Exodus для ПК.
Обновление Metro Exodus на PS5 и Xbox Series X|S
В конце 2020 года 4A Games анонсировала большое графическое обновление шутера Metro Exodus для PS5 и Xbox Series X|S. Его планируют выпустить до конца 2021 года (точная дата пока не сообщается). Владельцы копий игры для PS4 и Xbox One смогут бесплатно обновить их до версий для PS5 и Xbox Series X|S.
Обновленная версия шутера поддерживает полноценное освещение с трассировкой лучей и использует все ключевые каждой из новых консолей:
- PlayStation 5 — 4K, 60 fps, 3D-звук, обратная отдача контроллера DualSense, мгновенные загрузки благодаря SSD;
- Xbox Series X — 4K, 60 fps, 3D-звук, мгновенные загрузки благодаря SSD;
- Xbox Series S — 1080p, целевой фреймрейт пока не установлен.
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Расширенное издание Metro Exodus для ПК
Enhanced Edition выйдет этой весной и принесет полноценную поддержку рейтрейсинга. Само собой, минимальные системные требования повысятся и потребуется видеокарта с поддержкой трассировки. В то же время само обновление будет бесплатным для всех владельцев Exodus вне зависимости от платформы (Steam, EGS или GOG). Полный список изменений Metro Exodus PC Enhanced Edition в сравнении с версией для консолей PS5 и Xbox Series X|S перечислен на изображении ниже.
Релиз Metro Exodus на ПК и консолях состоялся в феврале 2019 года, а в феврале 2020-го вышло последнее сюжетное дополнение под названием «История Сэма».
Metro Exodus для Mac и Linux
Одновременно 4A Games анонсировала релиз Metro Exodus на Mac (App Store, Steam, Epic Games Store) в марте. Выход на Linux (Steam) состоится спустя некоторое время.