Новости Софт 30.07.2025 comment views icon

А так можно было? В Microsoft Excel сводные таблицы будут автоматически обновляться

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Андрій Русанов

Редактор новостей

А так можно было? В Microsoft Excel сводные таблицы будут автоматически обновляться

Когда что-то настолько очевидное есть у конкурентов даже в других программах и функциях Microsoft, а Excel получает это только сейчас.

Работая с Excel, следовало бы ожидать, что сводные таблицы (pivot tables), которые можно использовать для суммирования значений, автоматически обновляться, когда данные в них меняются, как это происходит, например, в диаграммах. Но до сих пор сводная таблица требовала ручного нажатия для обновления после изменений. И нужно было помнить об этих нажатиях, чтобы видеть обновленный итог. Наконец Microsoft решила что-то с этим сделать. В бета-канале Excel (версия 2506, сборка 19008.2000 или выше) появилась функция «Автоматическое обновление» для сводных таблиц. И даже не понадобился искусственный интеллект.

«Если включено автоматическое обновление, любые обновления исходного диапазона, такие как новые записи о продажах или исправления, мгновенно отображаются в сводной таблице, что обеспечивает ее обновление в режиме реального времени», — сообщает Microsoft.

В блоге компания отмечает, что автоматическое обновление даже будет включено по умолчанию (кому бы понадобилось его отключать?). Но чтобы отключить функцию, можно перейти на вкладку «Анализ сводной таблицы», а затем выбрать и настроить «Автоматическое обновление». Компания предупреждает: новая функция автоматического обновления является свойством каждого источника данных, и вы не сможете видеть обновления об изменениях во внешних источниках данных, подключенных к книге. Microsoft утверждает, что это делается для того, чтобы обеспечить согласованность данных.

А так можна було? У Microsoft Excel зведені таблиці автоматично оновлюватимуться

В настоящее время Excel позволяет отправлять кому-то файлы и настраивать автоматическое обновление этого файла при открытии. Но это не так хорошо, как возможность работать в том же файле — как в Таблицах Google. Как отмечает PCWorld, маловероятно, что Excel автоматически распознает и обновит сводную таблицу, если вы добавите новые ячейки вне диапазона текущей таблицы.

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