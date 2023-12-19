Новости Кино 19.12.2023 в 17:37 comment views icon

Адам Сэндлер в первом тизере Sci-Fi драмы «Астронавт‎» — от режиссера «Чернобыля» Юхана Ренка

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Катерина Даньшина

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Премьера — 1 марта на Netflix.

Netflix выпустил первый (и очень короткий) тизер Sci-Fi драмы «Астронавт‎», в которой Адам Сэндлер сыграет астронавта, который во время исследовательской миссии в космосе встречает таинственное инопланетное существо Гануша (озвучивает Пол Дано).

Адам Сендлер у першому тизері Sci-Fi драми «Астронавт‎» — від режисера «‎Чорнобиля» Югана Ренка

Сэндлер продолжает сотрудничество с Netflix после успеха комедии о совершеннолетии «И не подумай прийти на мою бат-мицву», в которой он и его дочери снялись в главных ролях.

«Спустя шесть месяцев одинокой исследовательской миссии на грани Солнечной системы астронавт Якуб понимает, что жена может его не дождаться на Земле. Разобраться в отношениях ему помогает странное таинственное существо, которое он находит на своем корабле», — говорится в официальном синопсисе.

Фильм, основанный на романе Ярослава Кальфаржа «Астронавт Богемии» 2017 года, срежиссировал Юхан Ренк («Чернобыль»), а сценарий писал Колби Дэй.

В фильме также снялись Кэри Маллиган («Перспективная девушка»), Кунал Найяр («Теория большого взрыва»), Лена Олин («Невыносимая легкость бытия») и Изабелла Росселлини («Синий бархат»).

В публикации в блоге Netflix Ренк так прокомментировал предстоящую актерскую работу Сэндлера:

«Я хотел, чтобы его выступление не имело ничего общего с Адамом Сэндлером, которого все знают. Хотя он может быть, на первый взгляд, милым, забавным и все такое, он действительно очень умен и глубок».

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