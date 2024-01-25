Новости Кино 25.01.2024 в 08:48 comment views icon

Актер Том Холландер рассказал, как ему ошибочно прислали сообщение об огромном гонораре Тома Холланда за «Мстителей»

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Актер Том Холландер рассказал, как ему ошибочно прислали сообщение об огромном гонораре Тома Холланда за «Мстителей»

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Том Холландер – британский актер, известный по ролям в фильмах «Гордость и предубеждения», «Пираты Карибского моря», «Белый лотос» и «Ночной менеджер», последний из которых принес ему премию BAFTA. И он не Том Холланд, играющий Питера Паркера/Человек-паука в кинематографической вселенной Marvel.

Во время недавнего выступления в шоу «Поздняя ночь с Сетом Майерсом» Холландер вспомнил, как однажды агентство перепутало его с Холландом и ошибочно послало кассовый бонус звезды Marvel.

«Люди в бухгалтерии моего агентства запутались. Короче говоря, у нас были те же агенты. И это был ужасающий момент. Я пошел к своему другу, занимавшемуся театром в Англии. Я самодовольно сидел среди аудитории, как только сделал шоу для BBC за 30 000 долларов. Я проверил свою электронную почту и увидел письмо от агентства, в котором было написано: «Платежная квитанция первой кассовой премии за «Мстителей», — сказал Холландер.

«Это была невероятная сумма денег. Это была не его зарплата. Это был его первый кассовый бонус. Не весь кассовый бонус, первый. И это было больше денег, чем я когда-либо видел. Это была семизначная сумма».

Сейчас Холландер интригует прессу в связи со своей ролью писателя Трумена Капоте во втором сезоне драматического сериала Райана Мерфи «Вражда: Капоте против лебедей», выходящего 31 января, а Том Холланд рассказывает, что готов играть в четвертой части «Человека-паука», хотя Marvel пока молчит об этом фильме.

Источник: Variety

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