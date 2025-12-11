Актриса "Фоллаут" планирует поиграть в GTA 6, но больше всего любит "расслабляющую" игру для PS4

Актриса сериала «Фоллаут» Элла Пернелл призналась, что ей интересно поиграть в GTA 6, которая уже вызвала огромный ажиотаж. Хотя она предпочитает более спокойные игры на PS4.

Как передает GamesRadar, Пернелл просто хочет глянуть на новинку от Rockstar. Вероятно, что своими впечатлениями от GTA 6 она поделится уже во время третьего сезона «Фоллаут», если релиз игры состоится в ноябре без переносов. Собственно это касается и премьеры 3-го сезона, съемки которого могут стартовать летом 2026 года.

«Да. Думаю, я попробую. Мне нравятся спокойные игры, а Grand Theft Auto же довольно напряженная, не так ли?» — говорит актриса.

И это правда: GTA действительно даже близко не стоит к жанру cozy games Это видеоигры со спокойным темпом, простыми механиками и уютной атмосферой: Stardew Valley, Slime Rancher и другие.. Люди обожают игры Rockstar за интересный сюжет и возможность дебоширить на улице. Или наслаждаются тем, как 12 лет ломают голову над одной загадкой. Хотя саму Пернелл интересуют другие проекты.

«Я играю в Concrete Genie, и она мне очень нравится. В ней я рисую как джинн и создаю джиннов. Это замечательная игра, приятный способ расслабиться в воскресное утро», — делится она.

Речь идет о малоизвестной приключенческой игре 2019 года для PS4. В ней главный герой является молодым художником, который оживляет фантастических существ и превращает заброшенный город в яркий холст. Геймплей держится на цветах, головоломках и «джиннах» с различными способностями. Релиз этой игры прошел тихо, а студия Pixelopus вскоре закрылась. Но команда все же заметила слова актрисы и ответила ей в X (Twitter) коротким «Спасибо».

Отдельно стоит упомянуть, что со-продюсерка «Фоллаут» Женева Робертсон-Дворет заявляла, что во втором сезоне не будет канонической концовки Fallout: New Vegas. И в то же время события сериала это автоматически каноническая история. Актриса также добавила, что не стоит ждать странных романтических линий. Пернелл даже шутила: тем, кто этого хочет, нужна терапия.

Премьера второго сезона «Фоллаут» запланирована на 17 декабря 2025 года, а финал выйдет 4 февраля 2026-го. Зрители могут рассчитывать по эпизоду каждую неделю.