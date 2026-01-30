Новости Кино 30.01.2026 comment views icon

Amazon опубликовала первый сезон "Фоллаут" на своем YouTube

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Amazon опублікувала перший сезон "Фолаут" на своєму YouTube

С сегодняшнего дня и до 11 февраля первый сезон «Фоллаут» можно посмотреть на официальном YouTube-канале Amazon Prime Video.


В настоящее время доступны 4 из 8 эпизодов на английском языке. Остальные добавят 30 и 31 января (по два эпизода ежедневно). Весь сезон будет доступен для трансляции до 11 февраля.

Amazon опублікувала перший сезон "Фолаут" на своєму YouTube

Ранее Amazon предлагала первый сезон к бесплатному просмотру все пользователям смарт-телевизоров Samsung. Оба предложения безусловно лучше, чем попытка компании напомнить события «Фоллаут» в видеоитоге, сгенерированном ИИ.


Сериал «Фоллаут» — это экранизация серии одноименных видеоигр Bethesda Game Studios. Его действие разворачивается через 200 лет после ядерного взрыва: часть людей находится в убежищах, тогда как остальные вынуждены оставаться на поверхности вместе с мутантами и преступниками. Среди основных персонажей: жительница убежища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), рыцарь Братства стали Максимус (Аарон Мотен) и Гуль (Уолтон Гоггинс).

Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше

Напомним, что первый сезон «Фоллаут» собрал 65 млн зрителей за 16 дней и имел на то время второй рекордный результат в истории Prime Video после «Колец власти». Второй стартовал на сервисе 16 декабря, однако на этот раз Amazon изменила тактику выпуска: вместо полноценного релиза всех эпизодов, они выходят по одному еженедельно. На данный момент для просмотра доступны семь, восьмой и финальный выйдет на платформе 3 февраля.

События нового сезона разворачиваются вокруг культовой игровой локации Нью-Вегас, а флешбеки Купера Говарда понемногу раскрывают реальные планы Vault-Tec. Ранее в Amazon отчитались, что второй сезон «Фоллаут» стал шестым по популярности сезоном на платформе, а само шоу — третьим лучшим из тех, что получили продолжение, после «Колец власти» и «Ричера».

Третий сезон «Фоллаут» уже получил зеленый свет от Prime Video, а исполнительный продюсер Джонатан Нолан заявил в интервью IGN, что хочет, чтобы шоу «вернулось в эфир как можно скорее», поэтому съемки начнут на 2 месяца раньше запланированной даты.

Спецпроекты
WhiteBIT інвестує в таланти: як потрапити у безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд

Funko Pop заспойлерили 2 сезон «Фоллаут» фигурками нового Цезаря и Хауса

Популярные новости

arrow left
arrow right
Не "Игра престолов", но весело: критики оценили "Рыцарь семи королевств" в 84% на Rotten Tomatoes
На HBO состоялась премьера "Рыцаря семи королевств" — приквела "Игры престолов" о Дунке и Эгге
"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"
Нью-Вегас уже здесь! Вышел 2-й сезон сериала "Фоллаут" с почти идеальным рейтингом в 98%
Нашествие Чучхе: Amazon заблокировал 1800 соискателей работы из КНДР
Ветеран Fallout возвращается в Obsidian и прерывает пенсию для разработки новой игры
Получил две коробки Samsung 9100 PRO стоимостью $6000 вместо двух SSD — разрешили оставить себе
На Netflix завершился сериал "Очень странные дела" — после 9 лет трансляции
В сериале "Расхитительница гробниц" с Софи Тернер тайно снялась бывшая Лара Крофт
С тем же юмором и жестокостью: сериал "Пацаны" анонсировал собственную видеоигру
Создатель сериала "Плюрибус" раскрыл оригинальный финал для Кэрол и Манусоса
Рейтинг сериала "Очень странные дела" обвалился на 5 сезоне: 58% на Rotten Tomatoes и антирекорд с 5,9 балла на IMDb
Amazon заказала сразу два сезона для сериала God of War — первые эпизоды снимет режиссер "Сегуна" и "Пацанов"
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
Вместо улитки — Тодд Говард: моддер Fallout 4 заставил босса Bethesda убивать игроков
"Плюрибус" и компания: 20 лучших новых сериалов по версии Metacritic
Фаны cломали Netflix в ожидании 9-го и несуществующего эпизода "Очень странных дел"
Жизнь после "Очень странных дел": Netflix показал первые кадры сериала ужасов от братьев Дафферов
Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Большой спойлер к сериалу "Плюрибус" случайно сохранили на снимках в Google Earth
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить