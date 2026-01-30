Amazon опубликовала первый сезон "Фоллаут" на своем YouTube

С сегодняшнего дня и до 11 февраля первый сезон «Фоллаут» можно посмотреть на официальном YouTube-канале Amazon Prime Video.





В настоящее время доступны 4 из 8 эпизодов на английском языке. Остальные добавят 30 и 31 января (по два эпизода ежедневно). Весь сезон будет доступен для трансляции до 11 февраля.

Ранее Amazon предлагала первый сезон к бесплатному просмотру все пользователям смарт-телевизоров Samsung. Оба предложения безусловно лучше, чем попытка компании напомнить события «Фоллаут» в видеоитоге, сгенерированном ИИ.





Сериал «Фоллаут» — это экранизация серии одноименных видеоигр Bethesda Game Studios. Его действие разворачивается через 200 лет после ядерного взрыва: часть людей находится в убежищах, тогда как остальные вынуждены оставаться на поверхности вместе с мутантами и преступниками. Среди основных персонажей: жительница убежища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), рыцарь Братства стали Максимус (Аарон Мотен) и Гуль (Уолтон Гоггинс).

Напомним, что первый сезон «Фоллаут» собрал 65 млн зрителей за 16 дней и имел на то время второй рекордный результат в истории Prime Video после «Колец власти». Второй стартовал на сервисе 16 декабря, однако на этот раз Amazon изменила тактику выпуска: вместо полноценного релиза всех эпизодов, они выходят по одному еженедельно. На данный момент для просмотра доступны семь, восьмой и финальный выйдет на платформе 3 февраля.

События нового сезона разворачиваются вокруг культовой игровой локации Нью-Вегас, а флешбеки Купера Говарда понемногу раскрывают реальные планы Vault-Tec. Ранее в Amazon отчитались, что второй сезон «Фоллаут» стал шестым по популярности сезоном на платформе, а само шоу — третьим лучшим из тех, что получили продолжение, после «Колец власти» и «Ричера».

Третий сезон «Фоллаут» уже получил зеленый свет от Prime Video, а исполнительный продюсер Джонатан Нолан заявил в интервью IGN, что хочет, чтобы шоу «вернулось в эфир как можно скорее», поэтому съемки начнут на 2 месяца раньше запланированной даты.