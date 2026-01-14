Funko Pop заспойлерили 2 сезон "Фоллаут" фигурками нового Цезаря и Хауса

Funko продолжила свою давнюю традицию спойлеров к фильмам и шоу, на этот раз раскрыв сразу два ключевых сюжетных момента во втором сезоне «Фоллаут».

В новости присутствуют спойлеры ко второму сезону сериала «Фоллаут».

Компания, известная своими фигурками по мотивам популярных франшиз, запустила новую линейку ко второму сезону «Фоллаут». Снимки, распространяемые в интернете, показывают персонажа Маколея Калкина и мистера Хауса Джастина Теру. Казалось бы и что тут такого? Если бы не два момента: первый заключается в том, что Funko Pop Калкина показывает его как Цезаря, хотя зрителям он прежде всего знаком как Ланий.

В третьем эпизоде второго сезона «Фоллаут» нам известно, что Эдвард «Цезарь» Селлоу мертв. В Fallout: New Vegas, если игрок позволит этому персонажу умереть, Ланий станет новым Цезарем, однако по состоянию на четвертый эпизод и появление в то же время изображений фигурок этого еще не произошло. Скорее всего, создатели приберегли это раскрытие на последующие серии.

Что касается Хауса, то фигурка демонстрирует персонажа с платиновой фишкой из Fallout: New Vegas, которая в игре выступает ключом к контролю (или аннексии, как это называют фракции) над всем Новым Вегасом. Это устройство хранения данных, которое позволяет Хаусу улучшать Секьюритрон и оружие, и имеет решающее значение для различных концовок игры.

Второй сезон «Фоллаут» продолжает историю жительницы Убежищам 33 Люси Маклин, которая блуждает по Пустоши в сопровождении Гуля (Уолтон Гоггинс) в поисках своего отца Хэнка (Кайл Маклахлен). Эпизоды выходят на Prime Video по одному каждый вторник, на данный момент для просмотра доступны пять. Ранее стало известно, что съемки третьего сезона стартуют досрочно.

Источник: Games Radar