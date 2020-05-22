AMD готовит к выпуску обновлённые процессоры Ryzen 3-го поколения Matisse Refresh: Ryzen 7 3850X и Ryzen 7 3750X





Компания AMD намерена обновить линейку своих продуктов, чтобы более эффективно конкурировать с новыми настольными процессорами Intel Core 10-го поколения (семейство Comet Lake-S). В связи с этим планируется выпустить чипы Matisse Refresh, которые во многом схожи с существующими устройствами (архитектура Zen 2, 7-нанометровый технологический процесс), но получат более высокие рабочие частоты.

Сейчас процессор AMD Ryzen 9 3900X достаточно успешно конкурирует с чипами Intel Core i9-10900K и Core i7-10700K при его новой цене $410. Однако модели Ryzen 7 3800X и Ryzen 7 3700X чувствуют себя уже не столь уверенно из-за давления со стороны чипов Core i7-10700 (K, KF, не K и F), а также Core i5-10600. В связи с этим появились слухи о том, что в скором времени увидят свет новые процессоры Ryzen 7 3750X и Ryzen 7 3850X. Их анонс ожидается в начале июня, а старт продаж – в начале июля. Первые упоминания 3750X датируются ещё октябрём 2019 года.

Первые упоминания 3750X датируются ещё октябрём 2019 года. Редактор сайта WCCFTech опубликовал слайд с предварительной презентации материнских плат GIGABYTE AMD B550, в котором отражалась собственная интерпретация GIGABYTE планов AMD по выпуску процессоров. И в перечне микроархитектур для платформы AM4 упоминались Matisse и Refresh. Как правило, обновление Refresh не предусматривает существенных доработок или увеличения количества вычислительных блоков. Улучшения могут иметь чисто косметический характер и проявляться в более высоких рабочих частотах.

Источник: techpowerup