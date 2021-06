AMD и Samsung тизерят мобильный процессор Exynos со встроенной графикой Radeon RDNA 2 — с поддержкой рейтрейсинга и Variable Rate Shading (VRS)

Презентация AMD на Computex 2021 получилась весьма насыщенной и более богатой на интересные анонсы, нежели мероприятие NVIDIA, и еще одним моментом, который стоит отдельно выделить, является тизер скорого анонса нашумевшей SoC Samsung Exynos со встроенной графикой Radeon.

В 2019 году Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах Exynos для мобильных устройств. На январской презентации новейшей флагманской платформы Exynos 2100 (Galaxy S21) компания Samsung объявила об успешном применении RDNA во флагманских моделях Exynos, запланированных к выходу в 2021-2022 годах.

В официальном твиттере Samsung Exynos подтвердили, что будущая флагманская SoC Exynos получит встроенную графику Radeon RDNA, благодаря чему сможет похвастаться поддержкой технологии трассировки лучей и Variable Rate Shading (более эффективное применение шейдеров со снижением точности расчетов в малозначимых участках кадра), уже знакомых по современным настольным видеокартам.

Did you see that? "The next place you will find #RDNA2 will be the high-performance mobile phone market. We're happy to announce that we will bring custom graphics IP to Samsung’s next flagship mobile SOC, with ray-tracing and variable rate shading capabilities.” @LisaSu of @AMD pic.twitter.com/c0z1iLl85r

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) June 1, 2021