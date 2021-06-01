AMD и Samsung тизерят мобильный процессор Exynos со встроенной графикой Radeon RDNA 2 — с поддержкой рейтрейсинга и Variable Rate Shading (VRS)





Презентация AMD на Computex 2021 получилась весьма насыщенной и более богатой на интересные анонсы, нежели мероприятие NVIDIA, и еще одним моментом, который стоит отдельно выделить, является тизер скорого анонса нашумевшей SoC Samsung Exynos со встроенной графикой Radeon.

В 2019 году Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах Exynos для мобильных устройств. На январской презентации новейшей флагманской платформы Exynos 2100 (Galaxy S21) компания Samsung объявила об успешном применении RDNA во флагманских моделях Exynos, запланированных к выходу в 2021-2022 годах.

В официальном твиттере Samsung Exynos подтвердили, что будущая флагманская SoC Exynos получит встроенную графику Radeon RDNA, благодаря чему сможет похвастаться поддержкой технологии трассировки лучей и Variable Rate Shading (более эффективное применение шейдеров со снижением точности расчетов в малозначимых участках кадра), уже знакомых по современным настольным видеокартам.

Did you see that? "The next place you will find #RDNA2 will be the high-performance mobile phone market. We're happy to announce that we will bring custom graphics IP to Samsung’s next flagship mobile SOC, with ray-tracing and variable rate shading capabilities.” @LisaSu of @AMD pic.twitter.com/c0z1iLl85r — Samsung Exynos (@SamsungExynos) June 1, 2021

В Samsung пока не раскрывают все карты, но этот тизер явно указывает на скорый анонс этой загадочной SoC со встроенной графикой RDNA 2. Не исключено, что первым устройством Samsung на базе SoC Exynos с графикой AMD станет грядущий смартфон-планшет Galaxy Z Fold 3, который ожидается в июле. Кроме того, недавно сообщалось о некоей 5-нм SoC Exynos с графикой Radeon для конкуренции с Apple M1, которая должна выйти во второй половине 2021 года. Также можно вспомнить о сотрудничестве Samsung и Google с целью создания кастомного процессора для будущего смартфона Pixel 6.