СМИ: Samsung выпустит 5-нм SoC Exynos с графикой Radeon для конкуренции с Apple M1 во второй половине 2021 года

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Как сообщает The Korea Economic Daily, на вторую половину 2021 года запланирован выход новых ноутбуков на флагманских процессорах Samsung Exynos с графикой AMD Radeon, которые будут конкурировать с новейшими MacBook (M1).

По большому счету новая информация подтверждает сроки, озвученные проверенным инсайдером Ice Universe в начале 2021 года.

«Новый Exynos предложит улучшенные функциональные возможности за счет преимуществ 5-нанометровой технологии, в том числе впечатляющую вычислительную мощность и повышенную энергоэффективность. Его можно будет использовать как в ноутбуках, так и в смартфонах». Информатор The Korea Economic Daily

В 2019 году Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах Exynos для мобильных устройств. На январской презентации новейшей флагманской платформы Exynos 2100 (Galaxy S21) компания Samsung объявила об успешном применении RDNA во флагманских моделях Exynos, запланированных к выходу в 2021-2022 годах.

В ранних тестах инженерный образец SoC Samsung с графикой Radeon показывал себя до двух раз мощнее Apple A14, но конкурировать, если говорить о ноутбучной версии, ему предстоит с более мощным 5-нм чипом Apple M1. К тому же, Apple уже готовит более производительные чипы M1X и M2.

Первым устройством Samsung на базе SoC Exynos с графикой AMD может стать следующий смартфон-планшет Galaxy Z. Недавние утечки указывают, что Samsung Galaxy Z Fold 3 (предполагаемое название), целится в июнь, планирует закрыть им опустевший из-за переноса Galaxy Note летний слот. К слову, недавно проскакивали сообщения, что Samsung разрабатывает смартфон-планшет со сгибающимся в двух местах экраном, но его релиз в этом году маловероятен.

В конце апреля Samsung анонсировала новую линейку ноутбуков Galaxy Book 2021 года, поэтому пока нет никаких догадок касательно потенциальных ноутбуков с SoC Radeon Exynos на базе Windows 10 on ARM.

Ранее сообщалось, что Qualcomm готовит свой ответ на Apple M1 — SoC Snapdragon SC8280 с поддержкой до 32 ГБ ОЗУ. Также мы слышали некоей специальной версии чипа Exynos для Google.