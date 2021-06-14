AMD патентует метод перехода задач между «большими» и «малыми» процессорами





Предполагается, что следующее десятилетие на рынке центральных процессоров больше будет определяться не количеством ядер, а техпроцессом их изготовления, методом упаковки и энергоэффективностью. Большую роль также будут играть гетерогенные архитектуры.

Позже в этом году Intel представит процессоры Core 12-го поколения (Alder Lake) с гибридной технологией, которая подразумевает одновременное наличие в одном чипе «больших» высокопроизводительных и «малых» энергоэффективных ядер. Аналогичный подход использовался в гетерогенной вычислительной архитектуре ARM big.LITTLE, теперь замененной DynamIQ. Ходят слухи, что операционная система Windows следующего поколения будет включать новый метод планирования задач для таких чипов, поддерживающих неоднородные вычисления.

Компания AMD пока что официально не заявляла о том, что работает над гетерогенной конструкцией процессора. Тем не менее, утечки говорят о новом устройства с кодовым названием Strix Point. Это гибридный процессор (APU) на базе архитектуры Zen5, предположительно с меньшими ядрами, известными как Zen4D.

Также следует отметить, что на днях была опубликована патентная заявка AMD, связанная с «переходом задач между гетерогенными процессорами». Она была подана ещё в декабре 2019 года, что говорит о том, что AMD уже длительное время работает над технологией гетерогенных вычислений. Заявка описывает наиболее важную инженерную проблему гетерогенных вычислений, а именно, как планировать или передавать задачи между различными типами ядер.

Вкратце, AMD описывает решение этой задачи так, что CPU будет перемещать задачи между ядрами на основе одного или нескольких показателей. К ним относятся время выполнения задачи, требование использования памяти в состоянии максимальной производительности, прямой доступ к памяти или метрика среднего порогового значения состояния простоя. Если какой-либо из таких (и других, перечисленных в патенте) показателей соответствует критериям, задача перемещается с первого ядра процессора на второе ядро.

Предполагается, что серия процессоров Ryzen 8000 Strix Point станет первой для AMD, в которой будет реализована гетерогенная архитектура, которая подразумевает объединение в одной упаковке «больших» вычислительных ядер Zen5с «малыми» ядрами Zen4D. Как ожидается, такие чипы будут изготавливаться по нормам 3-нанометрового технологического процесса. По слухам, настольные версии Ryzen 8000 с кодовым названием Granite Ridge не получат гетерогенную архитектуру.

Добавим, это не первый патент AMD в сфере гетерогенных вычислений. Ранее компания запатентовала свой аналог концепции big.LITTLE для x86-процессоров.

Источник: videocardz