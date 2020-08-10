Гетерогенность на новый лад. AMD патентует свой аналог концепции big.LITTLE для x86-процессоров





Гетерогенными процессорами компания AMD, как известно, занимается уже очень давно. Не исключено, что в обозримом будущем нас ожидает очередная итерация технологии. На это указывает свежая патентная заявка, обнаруженная в базе данных бюро по регистрации патентов и торговых марок США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

В этой патентной заявке описывается метод распределения нагрузки между высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами. То есть, грубо говоря, речь об аналоге технологии big.LITTLE, успешно использующейся в мобильных процессорах ARM с 2011 года, и ее современной итерации DynamIQ.

Напомним, big.LITTLE и DynamIQ позволяют создавать процессоры ARM из нескольких кластеров, отличающихся по производительности. В то же время DynamIQ обеспечивает более гибкий подход и позволяет создавать кластеры, включающие совершенно разные процессорные ядра, тогда как big.LITTLE — позволяет разделять ядра на высокопроизводительный и энергоэффективных кластеры.

Как мы уже знаем, во второй половине 2021 года должно состояться долгожданное пришествие первых 10-нм десктопных процессоров Intel. Отличительной особенностью этих процессоров с новым разъемом LGA1700, как известно, станет гетерогенная структура с объединением высокопроизводительных ядер (Golden Cove) и энергоэффективных ядер (Gracemont). Напомним, концепцию разнородных x86-ядер, именуемую «гибридной технологией» (Hybrid Technology) Intel уже опробовала на мобильных чипах Lakefield. Последние утечки указывали, что чипы будущие настольные процессоры Core 12-го поколения семейства Alder Lake-S будут сочетать до 16 ядер разной мощности.

Само по себе наличие патента, как всегда, ничего не гарантирует, а лишь подтверждает интерес, что само по себе немаловажно, особенно с учетом того, что сейчас происходит на рынках процессоров x86 и ARM. К тому же, учитывая многолетний опыт с гетерогенными процессорами, будет весьма интересно посмотреть на реализацию аналога big.LITTLE для x86-процессоров от AMD и сравнить ее с технологией Intel Hybrid Technology.

Источник: Tom’s Hardware