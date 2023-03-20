AMD предположительно тестирует процессор с P- и E-ядрами – лозунг «У нас все ядра энергоэффективные» больше не актуален?

Инженерный образец процессора AMD, обрабатывающий 12 потоков данных и идентифицируемый как Family 25 Model 120 Stepping 0, недавно появился в базе данных [email protected] Эксперт по CPU @InstLatX64 считает, что это процессор, известный под кодовым названием Phoenix 2, с двумя высокопроизводительными ядрами Zen 4 и четырьмя энергоэффективными ядрами Zen 4c.

Чип AMD Eng Sample с маркировкой 100-000000931-21_N [Family 25 Model 120 Stepping 0] имеет 12 логических ядер (предположительно, шесть физических ядер с многопоточностью). Информация говорит об 1 МБ кэш-памяти – это означает некорректное определение ее размера. Сам по себе листинг не доказывает, что мы имеем дело с гибридным процессором AMD Phoenix 2 с конфигурацией ядра, похожей на big.LITTLE, но по мнению специалиста это так.

Предполагаемый процессор AMD Phoenix 2 (который не имеет много общего с гибридным процессором Phoenix компании) оснащен двумя «большими» ядрами Zen 4 с 2 МБ кэша L2 и 4 МБ кэша L3, а также четырьмя «маленькими» ядрами Zen 4c с 4 МБ кэша – довольно необычная конфигурация. По данным 3DCenter, процессор оснащен интегрированной графикой на базе RDNA 3 с 512 ядрами и поддерживает память DDR5/LPDDR5X. CPUID процессора AMD Phoenix 2 – A70F8x, по другим сведениям – 0x00a70f80.

Возможный процессор Phoenix 2 с двумя ядрами Zen 4 и четырьмя ядрами Zen 4c работает под управлением клиента [email protected] с начала марта, что указывает на то, что кто-то в AMD или даже за пределами компании тестирует чип. Это может быть признаком скорого релиза. По неофициальной информации, AMD собирается выпустить Phoenix 2 во второй половине 2023 года.

В целом информация довольно зыбкая и основанная на субъективных оценках. Однако она может говорить о первой практической реализации гетерогенных процессоров AMD. Несмотря на прозвучавший в свое время тезис о том, что «у нас все ядра энергоэффективные», тепловыделение последнего поколения «красных» процессоров довольно высоко, а компания занимается разработкой чипов в духе big.LITTLE достаточно давно. Первые намеки на подобные разработки появились еще в 2011 году, а в 2014 AMD лицензировала процессоры с архитектурой x86 + ARM. В 2020 и 2021 годах компания патентует технологии, связанные с производством чипов с P- и E-ядрами.

Источник: Tom’s Hardware