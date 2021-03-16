AMD представила мобильные APU Ryzen PRO 5000U для ноутбуков бизнес-класса

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Стремясь отвлечь от анонса процессоров Intel Core 11-го поколения для настольных ПК, компания AMD представила линейку гибридных процессоров Ryzen PRO 5000U для ноутбуков бизнес-класса. Новинки относятся к 7-нм семейству Cezanne и являются кровными братьями уже хорошо известных потребительских APU Ryzen 5000U.

PRO-версии Ryzen 5000U предназначены для использования в бизнес-среде, выделяясь расширенной поддержкой и технологиями безопасности.

Серия Ryzen PRO 5000U представлена тремя моделями с числом ядер 4, 6 и 8 — Ryzen 7 Pro 5850U, Ryzen 5 Pro 5650U, Ryzen 3 Pro 5450U. Как отмечалось выше, технически это полные копии потребительских аналогов. Между собой все новинки роднит x86-ядра Zen 3 и поддержка технологии Simultaneous Multi-Threading, улучшенное видеоядро Radeon Vega и 15-ваттный теплопакет, который может быть повышен до 25 Вт. Краткие технические характеристики приведены в таблице ниже в сравнении с прошлогодними моделями (новые выделены жирным).

Процессор Ядра / потоки Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L2+L3, МБ TDP, Вт Ryzen 7 Pro 5850U 8 / 16 1,9-4,4 20 15 Ryzen 5 Pro 5650U 6 / 12 2,3-4,2 19 15 Ryzen 3 Pro 5450U 4 / 8 2,6-4,0 10 15 Ryzen 7 Pro 4750U 8 / 16 1,7 / 4,1 12 15 Ryzen 5 Pro 4650U 6 / 12 2,1 / 4,0 11 15 Ryzen 3 Pro 4450U 4 / 8 2,5 / 3,7 6 15

Как отмечалось выше, новые Ryzen Pro 5000U выделяются расширенной поддержкой со стороны производителя (трехлетняя гарантия и расширенный до двух лет срок доступности для OEM-производителей) и комплексом технологий безопасности. Это ядро AMD Secure Processor (аналог Intel Management Engine) для предотвращения атак на уровне ядра и других угроз безопасности, функция полного шифрования оперативной памяти AMD Memory Guard (эквивалент AMD Secure Memory Encryption в серверных процессорах Epyc) и набор AMD Pro Manageability — ответ на Intel Active Management Technology, являющаяся частью пакета vPro.

Новые чипы обеспечивают значительный прирост производительности в сравнении с предшественниками Ryzen Pro 4000, а также превосходят конкурентов из стана Intel. AMD говорит о превосходстве 15-ваттного Ryzen 7 Pro 5850U над 28-ваттным Intel Core i7-1185G7 в нескольких бенчмарках, включая PCMark 10, Geekbench r20 и Passmark 10, а также офисных программах и браузерах. Также AMD обещает заметное улучшение автономности — ноутбуки на базе Ryzen 7 Pro 5850U смогут автономно работать до 17,5 часа в смешанном режиме на одном заряде. Но, как обычно, лучше дождаться независимых тестов.

Ноутбуки на базе Ryzen Pro 5000U будут выпускать Lenovo и HP, а также другие партнеры AMD. Соответствующие модели должны поступить в продажу в начале следующего квартала.