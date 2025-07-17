Новости Устройства 17.07.2025 comment views icon

AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступных ноутбуков

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Олексій Єрін

Автор новостей

AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступных ноутбуков

Неожиданно, вчера, на официальном сайте AMD появился новый процессор семейства Krackan Point. Ryzen AI 5 330 по техническим характеристикам занял место самого простого решения линейки.

Оперирует чип всего четырьмя разнородными CPU-ядрами с поддержкой SMT. Лишь одно из них высокопроизводительное (Zen 5), а остальные три — энергоэффективные (Zen 5c). Максимальный буст первого типа ядер может подниматься до отметки 4,5 ГГц, второго до 3,4 ГГц. Базовая частота всех типов ядер составляет 2 ГГц. Процессор имеет 4 МБ кэша L2 и 8 МБ L3. TDP заявлен в диапазоне 15-28 Вт (28 Вт по умолчанию).

AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступних ноутбуків
Технические характеристики AMD Ryzen AI 5 330 / AMD

Встроенная графика Radeon 820M получила самую простую конфигурацию. Доступно всего 2 графических ядра на архитектуре RDNA 3.5 с частотой до 2,8 ГГц. Что же касается NPU, то он здесь полноценный, с максимально заявленной производительностью 50 TOPS, как и у старших моделей.

Заявленные ТТХ выглядят уж слишком упрощенными. Для сравнения, у на одну ступеньку старшей модели, Ryzen AI 5 340, уже 6 физических ядер (по формуле 3+3), до 300 МГц выше частоты и кэша L2 больше на 50%, а L3 на все 100%. Также его AMD Radeon 840M мощнее в два раза, благодаря 4 графическим ядрам.

AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступних ноутбуків
Сравнение ТТХ с другими моделями Ryzen AI 300 / Videocardz

Скорее всего, новинка заменит устаревшие бюджетные чипы Mendocino (7000-я линейка) на архитектуре Zen 2 / RDNA 2, которые чаще всего используются в легких и компактных устройствах.

Источник: Videocardz

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