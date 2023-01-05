AMD представила видеокарты Radeon 7000 для ноутбуков — самая мощная из них быстрее десктопной RTX 3060

Также AMD представила дискретные видеокарты для ноутбуков на основе архитектуры RDNA 3, изготовленные с применением 6-нм техпроцесса. Графический процессор Navi 33 с площадью 204 мм² поддерживает аппаратное кодирование и декодирование AV1.
Видеочипы на новой архитектуре имеют маркировку Radeon 7000 и оснащены 8 ГБ встроенной оперативной памяти GDDR6 на шине 128-бит, а также 32 МБ кэша Infinity. Менее производительные представители представленной линейки всё еще основаны на RDNA 2 и имеют лишь 4 ГБ 64-битной памяти и 16 МБ кэша.
AMD Radeon RX 7600M XT является самым быстрым мобильным графическим процессором на RDNA3. Видеокарта работает в диапазоне TDP от 75 до 120 Вт и предлагает 32 вычислительных блока, что дает 2048 шейдерных процессоров. Графический процессор RX 7700S со схожими характеристиками ограничен TDP 100 Вт, что делает его менее производительным. Карты 7600M и 7600S имеют 28 вычислительных блоков, и они привязаны к мощности 90 Вт и 75 Вт соответственно.
По заявлению AMD, самый быстрый из представленных GPU будет быстрее GeForce RTX 3060 для настольных ПК. Это сравнение учитывает номинальный TDP 170 Вт конкурирующей десктопной видеокарты и является условным. Сайт VideoCardz собрал в таблицу все известные характеристики новых мобильных видеокарт AMD:
AMD подтвердила выход четырех моделей ноутбуков с процессорами AMD Ryzen 7000 и видеокартами Radeon 7000. Это ноутбуки станут частью серии AMD Advantage Edition и выйдут в продажу в продажу в феврале.
AMD анонсировала 6 настольных CPU Ryzen 7000 – 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D с 144 МБ кэш-памяти опережает в играх Core i9-13900K на 9-24%
Источник: TechPowerUp