Глава Tenstorrent прогнозирует 30% рост производительности AMD Zen 5 и лидерство процессора в целочисленных вычислениях в 2024–2025 годах

Джим Келлер, CEO Tenstorrent, поделился прогнозами компании по производительности собственных процессоров на основе собственного ядра Ascalon. Чип сравнили с аналогичными будущими процессорами конкурентов, включая AMD Zen 5, Amazon Graviton 3 и NVIDIA Grace. Предполагается, что Ascalon от Tenstorrent обеспечит лидирующую производительность на ватт в целочисленных вычислениях.

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Но в этом сообщении возможно даже более важно, что Tenstorrent ожидает лидерства в целочисленных операциях от AMD Zen 5. Фактически, Келлер прогнозирует, что AMD Zen 5 будет на 30% быстрее Zen 4.

Процессоры RISC-V Ascalon разработки Tenstorrent с 8 ядрами будут быстрее потенциальных конкурентов в тесте SPEC CPU 2017 INT Rate, который измеряет целочисленную производительность. Компания ожидает, что Ascalon 1.9 наберет 7,03 балла, а Ascalon 2.2 – 8,14 балла. Согласно прогнозам, предстоящее ядро ​​​​процессора Tenstorrent уверенно опережает Intel Sapphire Rapids (7,45 балла), NVIDIA Grace (7,44 балла) и AMD Zen 4 (6,80 балла).

При этом AMD Zen 5, по прогнозам, наберет 8,84 балла, что сделает его абсолютным чемпионом по целочисленной производительности в 2024–2025 годах.

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В отношении AMD Zen 5 Tenstorrent ожидает, что процессор будет работать на частоте выше 4,0 ГГц и иметь TDP ниже 250 Вт, в отличие от будущего Ascalon, работающего на частоте около 3,80 ГГц при TDP примерно 200 Вт.

Тем не менее ожидания Tenstorrent – лишь прогнозы, они не основаны на реальных или даже смоделированных тестах. Если на точность прогнозирования собственных процессоров инженерами компании еще можно надеяться, то выводы о производительности изделий конкурентов выглядят слишком умозрительно.

Источник: Tom’s Hardware