Ryzen 4000 (Vermeer) выйдут вовремя. AMD подтвердила дебют x86-архитектуры Zen 3 и графической Compute DNA в этом году





Два дня назад AMD официально представила отборные XT-версии процессоров Ryzen 3000 (они поступят в продажу седьмого июля). 21 июля к ним должны присоединиться гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir), которые предложат до восьми ядер Zen 2 с поддержкой SMT и GPU с 8 блоками Compute Units на улучшенной архитектуре Vega. Также в этом году состоится официальный дебют архитектуры нового поколения Zen 3. Соответствующее заявление на закрытой онлайн-конференции сделал руководитель отдела технического маркетинга AMD Роберт Халлок.

Таким образом, планы AMD по выпуску первых процессоров Zen 3 в этом году не изменились. И оба недавних сообщения DigiTimes — о том, что Ryzen 4000 (Zen 3) задержатся до 2021 года и будут использовать не техпроцесс 7 нм, как планировалось, а более совершенный 5 нм — оказались неправдивыми.

Считается, что первыми на новую архитектуру перейдут серверные процессоры EPYC и топовые Ryzen 4000 (Vermeer), а более доступные CPU Ryzen 4-го поколения выйдут не раньше следующего года.

Одним из ключевых новшеств архитектуры AMD Zen 3 станет переход к 8-ядерным модулям CCX с 32 МБ кэш-памяти L3, что должно обеспечить более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами. По предварительным данным, новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% или даже больше по сравнению с Zen 2. Кроме того, Ryzen 4000, которые будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм, сохранят совместимость со старыми системными платами B450, X470 и X370.

Одновременно технический директор AMD Марк Пейпермастер подтвердил анонс еще одного графического продукта Radeon во второй половине этого года. Мы уже знаем, что осенью (в сентябре) должны дебютировать игровые видеокарты RDNA 2 (Navi 2X), но параллельно готовится к выходу новый профессиональный ускоритель вычислений Radeon Instinct на архитектуре нового поколения Compute DNA. По имеющейся информации, первенцем новой линейки станет Radeon Instinct MI100 на базе видеоядра Arcturus c 128 вычислительными модулями (8192 потоковых процессора) и 32 ГБ памяти HBM2. Ускорителю Radeon Instinct MI100 предстоит конкурировать с NVIDIA Tesla A100.

Источник: Tom’s Hardware