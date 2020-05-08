Появились полноценные обзоры бюджетных CPU Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, а также спецификации нового чипсета AMD B550





В прошлом месяце AMD анонсировала долгожданные бюджетные настольные CPU Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, а также набор логики B550. В продажу эти процессоры поступят только через две недели, 21 мая, но вчера сняли эмбарго на публикацию обзоров и в сети появились первые отзывы западной прессы.

Напомним, Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X — это самые младшие и самые доступные представители актуального семейства 7-нм семейства Matisse. Оба получили по четыре ядра Zen 2 с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT), 16 МБ кэш-памяти L3, двухканальный контроллер памяти DDR4-3200 и 24 линии интерфейса PCI Express 4.0 при номинальном теплопакете 65 Вт. Различия между Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X заключаются в конфигурации x86-ядер (у Ryzen 3 3100 деактивирована половина ядер и кэш-памяти L3 в каждом блоке CCX (схема «2+2»), а Ryzen 3 3300X использует один полноценный модуль CCX (схема «4+0»), что дает более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами) и повышенной рабочей частоте (Ryzen 3 3100 может разгоняться до 3,9 ГГц, а Ryzen 3 3300X — до 4,3 ГГц). Конкурентами Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X являются представленные недавно Intel Core i3 10-го поколения (Comet Lake-S), выхода которых еще предстоит дождаться.

Отобрали для вас некоторые из самых показательных изображений с результатами тестов новейших Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, проведенных зарубежными сайтами. Они позволяют лишний раз убедиться в том, что Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X вышли очень достойными.

В целом Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X выглядят гораздо убедительнее на фоне Intel Core i3-9100 и Core i5-9400. И это при более низкой цене. Иными словами, у Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X есть все шансы на успех. Если говорить о разгонном потенциале, он на уровне других 7-нм процессоров Ryzen 3000. Зарубежным обозревателям удалось разогнать Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X до ~4,4 ГГц при напряжении на ядро 1,3-1,4 В, а некоторые стабильно работали и на более высокой частоте 4,6 ГГц.

Подробные обзоры AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X можно прочесть на Overclock3D, KitGuru, Guru3D, ComputerBase и TechPowerUp.

Одновременно появились детальные характеристики набора системной логики AMD B550, сменщика B450, выпущенного летом 2018-го. Ключевых новшества два: поддержка интерфейса PCI Express 4.0 — в этом режиме смогут работать разъемы PCI Express x16 и M.2, подключенные напрямую к встроенному контроллеру PCI-E 4.0 процессора, и поддержка связок из двух видеокарт, ранее являющаяся прерогативой флагманских чипсетов X-серии. Хотя есть еще и третий большой плюс: материнские платы AMD B550 после обновления UEFI можно будет использоваться с будущими процессорами Ryzen 4000 на микроархитектуре Zen 3.

CPU связывается с чипсетом по шине PCI Express 3.0 x4. Силами контроллеров в составе AMD B550 реализована поддержка четырех портов SATA 6 Гбит/с, шести USB 2.0, двух USB 3.2 Gen1, пары USB 3.2 Gen2, четырех линий PCI Express 3.0, а также двух дополнительных портов SATA 6 Гбит/с или двух линий PCI Express 3.0.

В продажу системные платы на чипсете AMD B550 появятся 16 июня. Соответствующее модели выпустят ASUS, ASRock, Biostar, MSI и Gigabyte.

Источник: Overclock3D, KitGuru, Guru3D, ComputerBase и TechPowerUp