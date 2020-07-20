TSMC — лидер полупроводниковой отрасли по рыночной капитализации





Тайваньский контрактный производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (сокращенно — TSMC) вышел на первое место по рыночной капитализации среди производителей полупроводниковой продукции после того, как акции компании достигли нового максимума — $66,40 за штуку, а общая стоимость компании составила $313 млрд. По показателю рыночной капитализации TSMC сейчас удерживает лидерство, опережая Intel, NVIDIA, Samsung и других лидеров отрасли.

Учитывая текущие успехи TSMC в освоении передовых техпроцессов, а также стабильно высокий спрос на выпуск полупроводниковой продукции со стороны основных заказчиков (Apple, Qualcomm, Huawei, MediaTek, NVIDIA, Broadcom, ADI, NXP и другие), нет ничего удивительного в достижении этого результата, но само по себе достижение имеет огромное значение для TSMC.

График ниже дает наглядное представление о динамике изменения курса акций TSMC за последние пять лет. Как видим, за последние пять лет TSMC подорожала почти в четыре раза.

По оценкам аналитиков TrendForce, сейчас на TSMC приходится 51,9% от мирового контрактного производства полупроводниковой продукции. Ранее в этом году TSMC полностью развернула серийный выпуск 5-нанометровой продукции и, если верить последним слухам, до конца этого года должна начать пробное производство микросхем по новой 3-нанометровой технологии с переходом к массовому серийному выпуску во второй половине 2021 года.

Ранее в этом году мы узнали, что TSMC вложит $12 млрд в новый завод по выпуску 5-нм продукции в США. Теперь же сообщается, что японское правительство якобы тоже заинтересовано в том, чтобы TSMC и другие контрактные производители размещали заводы на территории страны восходящего солнца, и готовит соответствущие бизнес-предложения.

Источник: TechPowerUp и Gizmochina