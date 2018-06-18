Американец попал в тюрьму за попытку кражи домена с применением оружия

Интернет-домены становятся всё более желанным приобретением. Особенно это касается тех доменов, которые легко запоминаются или обозначают конкретные слова. Чтобы заполучить такой желанный домен некоторые люди даже готовы пойти на преступление. Именно таким образом хотел заполучить домен doitforstate.com один из жителей штата Айова.

43-летний Шерман Хопкинс младший был признан виновным в попытке вооружённого ограбления. Но вместо бумажника или ключей от автомобиля, он требовал от жертвы переоформить на него доменное имя.

Сообщается, что в 2017 году, надев на голову чулок, шляпу и очки, он незаконно проник в дом Этана Дейо с оружием в руках. Дейо заметил проникновение и заперся в спальне. Но Хопкинс выбил дверь ударом ноги и схватил владельца дома за руку. Далее он напал на Дейо и, направив пистолет ему в голову, потребовал перевести указанный домен с одной учётной записи в сервисе GoDaddy на другую.

Под принуждением Дейо начал процесс передачи домена. На определённом этапе он попросил Хопкинса указать адрес электронной почты и номер телефона, чтобы завершить перевод домена. В ответ на это Хопкинс ударил его по голове пистолетом несколько раз, а также несколько раз применил принесённый элеткрошокер. После этого он ещё несколько раз ударил Дейо и взвёл курок на оружии. Опасаясь за свою жизнь, Дейо стал сопротивляться и ему удалось выбить оружие из рук нападавшего. В процессе борьбы за оружие Хопкинс выстрелил в Дейо и ранил его в ногу. Тем не менее, Дейо всё же смог выхватить оружие, несколько раз выстрелил в Хопкинса в грудную клетку, а затем вызвал полицию. Оба участника инцидента выжили.

Полиция предъявила обвинения Шерману Хопкинсу младшему по трём статьям, включая насильственные действия, применение оружия в процессе акта насилия и владение огнестрельным оружием преступником (в 2006 году он уже привлекался к ответственности за лжесвидетельство). Хопкинс признал свою вину по двум обвинениям. Суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения в федеральной тюрьме.

Добавим, название домена doitforstate.com происходит от мема «Do It For State», связанного с Университетом штата Айова. Эту фразу выкрикивают студенты, когда делают что-то предосудительное или вызывающее сожаление. На сайте публиковались материалы соответствующего содержания – люди признаются в том, что они делают глупости в университетских городках и делятся своими фотографиями и видео. Через месяц после инцидента сайт перестал работать и на текущий момент не функционирует.

Источник: gizmodo