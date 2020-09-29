Стартап Canoo показал свою скейтборд-платформу для электромобилей, собрав на ее основе песчаный багги «скейткарт» [видео]

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Скейтборд-платформы представляют собой идеальную основу для построения электромобилей практически любого формата — просто возьмите базу с колесами, двигателями и батареей и добавьте нужный кузов (легковой, однообъемник, пикап, грузовой и т.д.). А что будет, если взять платформу и добавить только самое необходимое? По мнению стартапа Canoo получится «скейткарт».

Стартап известен по концепту электрического семиместного микроавтобуса, оснащенного электродвигателем мощностью 300 л.с и батареей на 80 кВтч с запасом хода 400 км. Мощности его двигательной установки хватает, чтобы передвигать в пространстве 2000 кг собственного веса и 600 кг полезной нагрузки. А теперь представьте что будет, если убрать из этого уравнения тяжелый кузов и оставить только сидение водителя и руль.

При этом для «скейткарта» использовали продвинутую версию платформы с двумя электродвигателями суммарной мощностью 500 л.с. с батареей, которая обеспечивает запас хода порядка 500 км (300 миль). Электродвигатель на задней оси выдает 300 л.с. и 450 Нм крутящего момента, на передней — еще 200 л.с. и 320 Нм.

Использование «беспроводного» рулевого управления без механической связи между рулевым колесом и колесами позволяет буквально на лету менять расположение водительского места, располагая его спереди, сзади или посередине скейтборда. Ну, а в случае полностью беспилотного решения руль можно вообще не устанавливать.

Для демонстрации своего «скейткарта» стартап Canoo пригласил профессиональную гонщицу Сару Прайс, которая отозвалась о тестах в пустыне следующим образом:

«Я была поражена тому, насколько весело было водить этот скейткарт. Характеристики оказались впечатляющими. Скейтборд оказался мощным, с плавным и динамичным управлением, особенно во время скоростных поворотов. «Беспроводное» рулевое управление оказалось чем-то новым для меня, но мне кажется, что оно просто создано для гоночного трека».

Напомним, что в начале текущего года корейский автопроизводитель Hyundai договорился с американским стартапом Canoo о совместной разработке скейтборд-платформы для будущих электромобилей Hyundai и Kia.

Источник: Canoo