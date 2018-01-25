Анонс новой оболочки Meizu Flyme 7 ожидается 24 февраля, первые подробности о нововведениях

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Текущая шестая версия фирменной графической оболочки Flyme вышла больше года назад и, вероятно, соответствующее подразделение китайского производителя смартфонов Meizu уже давно работает над следующей версией фирменной интерфейсной надстройки Flyme 7. На этой неделе в сети появились первые подробности об этой оболочке.

Одно из попавших в сеть изображений намекает, что анонс ОС Flyme 7 состоится уже 24 февраля. Другое изображение – скриншот с экрана устройства, работающего под управлением бета-версии ОС Flyme 7v982, рассказывает о некоторых ключевых изменениях.

Во-первых, говорится о некоторых оптимизациях для повышения быстродействия. В то же время нет прямого упоминания Android 8.0, хотя и весьма вероятно, что именно эта версия ОС Google ляжет в основу прошивки Flyme 7. Во-вторых, пользовательский интерфейс Flyme 7 тоже претерпел незначительные визуальные изменения. Ну и в-третьих, появилась кнопка mQuick и новая версия системы искусственного интеллекта One Mind 2.0, которая позволяет эффективнее управлять доступной памятью для повышения производительности.

В целом обновление прошивки Flyme 7 не кажется существенным, но пользовательский интерфейс Meizu всегда считался одним из наиболее привлекательных, аккуратных, продуманных и систематизированных альтернативных оболочек для работы с Android ОС.

Напомним, на прошлой неделе был представлен смартфон Meizu M6s, получивший ряд отличительных особенностей.

Источник: gizmochina