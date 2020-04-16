Анонсирован планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite с 10,4-дюймовым дисплеем, поддержкой S-Pen и батареей ёмкостью 7040 мАч





Летом прошлого года компания Samsung вывела на рынок свой флагманский планшет Galaxy Tab S6. А теперь пользователям предлагается его «облегчённая» модификация Galaxy Tab S6 Lite.

Новинка изготовлена в металлическом корпусе и содержит 10,4-дюймовый LCD дисплей с разрешением 2000х1200 точек вместо Super AMOLED панели с разрешением 2560х1600 точек в старшем собрате. Версия Lite также лишилась сканера отпечатков пальцев под дисплеем. Вместе с тем, устройство поддерживает возможность использования стилуса S-Pen, который входит в комплект поставки. Дополнительно можно будет купить чехол-обложку Book Cover с магнитным креплением и слотом для удобного хранения стилуса.

Представленная модель оснащена 8-ядерным процессором с частотой 2,3 ГГц. Производитель не уточняет, что это за чип, но, судя по описанию, можно предположить использование SoC Exynos 9611. Аппарат несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Благодаря наличию слота для карты памяти microSD ёмкость хранилища можно дополнительно расширить, поддерживаются карты памяти ёмкостью до 1 ТБ.

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite содержит основную 8-мегапиксельную камеру на задней панели и фронтальную 5-мегапиксельную камеру. Новинка несёт на борту модули беспроводной связи Bluetooth 5.0, Wi-Fi и LTE. Также сообщается о наличии динамиков с настройкой от AKG и поддержкой Dolby Atmos, 3,5-миллиметрового звукового разъёма для подключения наушников. Ёмкость встроенной батареи составляет 7040 мАч, а для её подзарядки служит порт USB-C.

В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Из коробки доступны тёмный режим Dark Mode, поддержка Samsung Knox. Планшет Galaxy Tab S6 Lite дополнительно позволяет отвечать на телефонные звонки или отвечать на текстовые сообщения при подключении смартфона Samsung с операционной системой Android Pie и не менее чем 3 ГБ оперативной памяти. Как минимум в Индонезии покупатели этой модели в качестве подарка получат 4 месяца подписки на сервис YouTube Premium. Возможно, это же предложение будет действительно и в других регионах, но официального подтверждения пока нет.

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite уже засветился на индонезийском сайте производителя, однако информация о сроках начала продаж и цене новинки пока не уточняется. Известно лишь, что на рынок поступят три версии цветового исполнения корпуса: Oxford Gray, Chiffon Pink и Angora Blue.

Источник: gsmarena