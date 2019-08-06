Анонсирован смартфон начального уровня LG X2 (2019) / K30 (2019) с чипсетом Snapdragon 425 и ценой $160

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Модельный ряд смартфонов компании LG пополнился новым устройством начального уровня LG X2 (2019). При этом следует отметить, что на некоторых рынках, включая Европу и Северную Америку, эта модель будет фигурировать под названием LG K30 (2019).

Анонсированная новинка оснащена 4-ядерным процессором Snapdragon 425 с частотой 1,4 ГГц, оперативной памятью объёмом 2 ГБ, встроенным хранилищем ёмкостью 32 ГБ и слотом для установки карты памяти microSD. Дисплей выполнен на базе 5,45-дюймовой панели с разрешением HD+ 1440х720 точек. Дисплей не имеет выреза или сквозного отверстия. На задней панели расположена одиночная 13-мегапиксельная камера, а для съёмки автопортретов предназначен 5-мегапиксельный модуль. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч, для её подзарядки служит порт microUSB. Смартфон LG X2 (2019) / K30 (2019) оснащён модулями беспроводной связи Bluetooth (LG заявляет о версии 5.0, хотя используемый чипсет ограничен лишь поддержкой стандарта 4.1), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и NFC. Устройство имеет размеры 147х71,5х8,2 мм при массе 147 г. В качестве операционной системы используется Android 9 Pie с оболочкой LG UX 8.0.

Новый смартфон LG X2 (2019) / K30 (2019) поступит в продажу по цене около $160. Он будет доступен в чёрном цветовом исполнении (New Aurora Black).

Источник: gsmarena