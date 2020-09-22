Анонсированы смартфоны среднего класса vivo V20 и V20 Pro с 44-Мп фронтальными камерами

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Компания vivo расширила модельный ряд смартфонов и представила два первых устройства в рамках серии vivo V20. Первоначально пользователям предлагаются модели vivo V20 и vivo V20 Pro. 24 сентября также будет представлена версия vivo V20 SE.

Флагманская модель новой серии – vivo V20 Pro – оснащена 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FullHD+ 2400х1080 точек. В верхней части экрана имеется достаточно широкий по современным меркам вырез, в котором разместились сразу две фронтальных камеры. Главный модуль включает 44-мегапиксельный сенсор и поддерживает фокусировку по глазам. Вторая камера – 8-мегапиксельная сверхширокоугольная с обзором 105 градусов. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Смартфон vivo V20 Pro содержит систему-на-чипе Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Для отвода тепла от компонентов системы служит система охлаждения на базе испарительной камеры. Задняя панель устройства выполнена из стекла AG Matte Glass, которое устойчиво к появлению царапин и отпечатков пальцев. Также на задней панели расположена тройная камера. Она включает главный 64-мегапиксельный модуль, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (который также выполняет роль макро модуля при съёмке с расстояния 2,5 см от объекта) и 2-мегапиксельный монохромный модуль. Для камеры заявлена поддержка большого количества режимов съёмки, включая Super Night Mode, Tripod Mode, Motion Autofocus, 3D Sound Tracking, Dual-View Video, Portrait Video, 240 FPS Slo-Mo Selfie Video.

Новый смартфон vivo V20 Pro комплектуется батареей ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт через порт USB-C. 3,5-миллиметрового разъёма для подключения наушников здесь нет, зато в комплект поставки включается переходник USB-C-to-3.5mm. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с оболочкой Funtouch OS 11. Цена vivo V20 Pro составляет около $480, продажи новинки начнутся с 30 сентября.

Модель vivo V20 является более доступным устройством. Хотя полный набор характеристик этого устройства пока не разглашается, на текущий момент известно, что в данном случае используется менее производительный процессор Snapdragon 720G. Фронтальная камера тоже 44-мегапиксельная, но не уточняется, включает ли она второй сверхширокоугольный модуль. Главная камера тройная и содержит главный 64-мегапиксельный модуль. Ёмкость батареи составляет те же 4000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 33 Вт. Прочие характеристики vivo V20, ориентировочная цена и сроки начала продаж пока не уточняются.

Источник: gsmarena