Анонсированы смартфоны Vivo X60 и Vivo X60 Pro с процессором Samsung Exynos 1080

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После множества тизеров и утечек компания Vivo наконец официально анонсировала новые модели смартфонов Vivo X60 и Vivo X60 Pro. В данных новинках применяется процессор не от MediaTek или Qualcomm, а новая система-на-чипе Samsung Exynos 1080, которая производится по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

Смартфоны Vivo X60 и Vivo X60 Pro во многом схожи в плане технических характеристик. Помимо общего процессора они также оснащены одинаковыми 6,56-дюймовыми AMOLED дисплеями с разрешением Full HD+ 2376х1080 точек. Панели поддерживают HDR10+ и частоту обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Устройства отличаются конфигурацией памяти и ёмкостью батарей. Смартфон Vivo X60 содержит 8 ГБ оперативной памяти, а ёмкость встроенного хранилища может составлять 128 или 256 ГБ. В случае Vivo X60 Pro доступна лишь одна версия, которая включает 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. У этой модели батарея имеет ёмкость 4200 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. У младшей модели оказалась батарея с более высокой ёмкостью – 4300 мАч. В качестве операционной системы используется версия Android 11 с оболочкой OriginOS 1.0.

Ещё одним отличием между анонсированными моделями является конфигурация основной камеры. Покупатели Vivo X60 Pro получат в своё распоряжение главный 48-мегапиксельный модуль на базе сенсора Sony IMX598, дополненный 4-осевой системой оптической стабилизации изображения и объективом с диафрагмой f/1.5. Камера также включает 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов (также выполняет роль макро камеры и позволяет фокусироваться на расстоянии 2,5 см), 13-мегапиксельный телефото модуль с 2-кратным оптическим увеличением (фокусное расстояние в эквиваленте 50 мм) и 8-мегапиксельный перископический модуль с 5-кратным увеличением и объективом f/3.4. Модель Vivo X60 содержит тройную основную камеру. Она включает 48-мегапиксельный главный модуль (не уточняется, есть ли оптическая система стабилизации изображения), 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 13-мегапикслеьный телефото модуль с 2-кратным оптическим увеличением.

Новые смартфоны Vivo X60 и Vivo X60 Pro уже доступны для предварительного заказа в Китае:

Vivo X60 8/128 ГБ – €430;

Vivo X60 8/256 ГБ – €470;

Vivo X60 Pro 12/256 ГБ – €560.

Фактические поставки новинок начнутся 8 января. А в конце января ожидается появление модели Vivo X60 Pro+ с процессором Snapdragon 888.

Источник: gsmarena