Apple еще не перевела iPhone на USB-C, а Еврокомиссия уже недовольна — компанию предупредили о нежелательности ограничений разъема

Apple внедрит разъем USB-C на iPhone 15, но, согласно утечкам, ограничит пропускную способность и скорость зарядки для «неродных» кабелей. Компания еще не делала никаких официальных объявлений, но комиссар Евросоюза Тьерри Бретон уже предостерег ее от таких ограничений.

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Инсайдеры утверждают, что Apple производит кабели с чипом распознавания с февраля, а сама презентация iPhone 15 состоится осенью. Также вероятно, что ограничение можно будет регулировать на уровне прошивки и Apple сможет включать или отключать его в зависимости от региона, чтобы избежать потенциальных проблем с законодательством. Также возможно снятие ограничения для сертифицированных кабелей сторонних производителей.

Учитывая слухи, Еврокомиссия в рамках своего курса на стандартизацию разъемов предприняла попытку опередить планы Apple. По сведениям Zeit Online, комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон оформил предупреждение Apple в письме, доступ к которому получило немецкое информационное агентство DPA. Также известно, что в марте Еврокомиссия уже предупредила компанию о недопущении к рынку устройств, которые не соответствуют требованиям.

Сообщается, что власти Евросоюза планируют опубликовать руководство по единообразному толкованию директивы ЕС касательно унифицированных зарядных устройств к третьему кварталу 2023 года. Законодательство, требующее универсальных разъемов, вступает в силу до конца 2024 года – у Apple сохраняется теоретическая возможность не следовать ему при выпуске iPhone 15 и даже iPhone 16.

При этом потенциальное ограничение Apple функциональности кабелей USB-C с iPhone 15 является лишь слухом, а кабели для iPad с портами USB-C не имеют чипа аутентификации.

Источник: MacRumors