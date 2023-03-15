Евросоюз снова «обидел» Apple — из-за нового законодательства компания не сможет ограничивать скорость зарядки USB-C

Законодательство ЕС требует, чтобы все смартфоны в будущем были оснащены портом USB-C, в том числе и iPhone. Однако у Apple есть хитрая лазейка — требование сертификации MFI (Made for iPhone), которая предусматривает наличие специальных чипов в зарядных кабелях для ее техники, что ограничивает их совместимость (например, якобы меньшей мощностью зарядки при использовании несертифицированного кабеля).

Однако новый закон ЕС, похоже, нарушит этот подход — в тексте документа отмечается, что мобильные устройства, оснащенные USB-C, должны использовать протокол быстрой зарядки USB Power Delivery, если напряжение превышает 5 В, сила тока 3 А, а мощность 15 Вт. Поэтому вряд ли у Apple получится ограничивать совместимость кабелей в дальнейшем.

В ЕС отмечают, что унификация технологии поможет предотвратить необоснованное ограничение скорости зарядки разными брендами и поможет обеспечить одинаковую скорость зарядки при использовании любого совместимого зарядного устройства. При этом данных о скорости передачи данных в законе нет, поэтому здесь Apple сможет придумать новую лазейку.

В июне 2022 года Европейский парламент и 27 стран-членов Европейского Союза достигли соглашения, что с 2024 года мобильные телефоны и другие электронные устройства в ЕС будут использовать стандартизированные зарядные станции. По данным Европейской комиссии, это изменение уменьшит выбросы в окружающую среду и сэкономит пользователям около 250 миллионов евро (293 миллиона долларов) в год.

До 28 декабря 2024 года все мобильные телефоны, планшеты и фотокамеры, поставляемые в Европу, должны оснащаться зарядным портом USB Type-C, а с весны 2026 года новые правила по единой зарядке распространятся на ноутбуки.

США обсуждают аналогичную инициативу — с соответствующим предложением в Министерство торговли в июне 2022 года обратилось три сенатора. Власти Бразилии также решили последовать примеру с внедрением единой зарядки USB-C для всей мелкой пользовательской электроники.

Производитель iPhone, вероятно, больше всего пострадал от новых правил. Поскольку большинство современных устройств Android имеют порты USB Type-C, а Apple настаивала на использовании проприетарного разъема Lightning для собственных смартфонов. Директор по маркетингу Apple Грег Джосвиак сказал, что компании «придется соблюдать» новые правила ЕС и раскритиковал их за «последствия для электронных отходов и неудобство для клиентов».

Раньше ходили слухи, что Apple, вероятно, воспользуется лазейкой и просто положит в комплект соответствующий переходник (формулировка в документе исключают такую возможность), а если все-таки откажется от Lightning в iPhone, то скорее предпочтет собственную технологию беспроводной зарядки MagSafe, чем USB-C. Некоторые устройства, включая Mac, большинство iPad и аксессуары уже переведены на USB-C с Lightning и других разъемов.

Источник: gadgettendency