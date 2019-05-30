Apple, Google, Microsoft и WhatsApp выступили против британского правительства, которое захотело иметь возможность читать зашифрованные сообщения





Крупные технологические компании уже давно сопротивляются попыткам правительственных органов получать доступ к сообщениям и беседам в чате пользователей. Очередным шагом в этой борьбе стало открытое письмо, адресованное Центру правительственной связи Великобритании. В письме поддаётся критике очередная идея обхода инструментов обеспечения приватности, которую рассматривают власти Туманного Альбиона.

Высокопоставленные сотрудники разведки Центра правительственной связи Великобритании ещё в ноябре 2018 года предложили использовать так называемый «протокол-призрак». Вместо того, чтобы взламывать систему шифрования сообщения, чему активно сопротивляются технологические компании, предлагается использовать протокол шифрования, который будет отправлять копию сообщения третьей стороне. Авторы идеи в качестве этой третьей стороны предлагают выступить правительствам или правоохранительным органам.

Однако компании, подписавшие письмо к Центру правительственной связи Великобритании (WhatsApp, Apple, Google и Microsoft), по ряду причин выступают против этой идеи. Во-первых, это потребовало бы от них существенной переделки приложений и программного обеспечения, чтобы принять во внимание «протокол-призрак», а это потенциально открывает путь для хакеров. Во-вторых, и, возможно, более обоснованный довод, введение такого рода функций может ввести пользователей в заблуждение и подорвать безопасность и доверие пользователей. Ведь какой смысл использовать шифрование, если сообщения в любом случае передаются третьим сторонам, независимо от наличия шифрования? Вместо этого компании призвали Центруправительственной связи Великобритании сосредоточиться на «защите прав на неприкосновенность частной жизни, кибербезопасности, общественном доверии и прозрачности».

Вопрос о доступе правительств к переписке пользователей вызывает жаркие споры. Недавно они разгорелись с новой силой, когда правительство Австралии приняло противоречивый закон о доступе и содействии. Он даёт властям право требовать доступ к зашифрованным формам связи, а компании, которые отказываются от сотрудничества, могут быть оштрафованы на сумму до $7,3 млн. «Протокол-призрак» действует иначе, поскольку он не требует доступа к зашифрованным сообщениям, а скорее позволяет полностью обойти шифрование.

В ответ на это открытое письмо Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил, что приветствует обсуждение идеи исключительного доступа к данным, что может остановить террористов. В то же время пока что речь идёт лишь об отправной точке для дискуссии со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выработать наилучшее возможное решение.

Источник: Engadget