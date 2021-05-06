Apple готова была делать исключения из правил, чтобы убедить Netflix сохранить встроенные в приложение покупки





Продолжающийся судебный процесс между Epic Games и Apple пролил свет на ещё один аспект работы компании из Купертино. Как свидетельствует внутренняя переписка, сотрудники Apple рассматривали возможность особого подхода к Netflix, чтобы убедить потоковый сервис не отказываться от покупок в приложении.

В преддверии того, как Netflix удалил своё предложение по подписке, чтобы избежать выплаты комиссий в пользу Apple, во внутренней презентации Apple высказывались предложения, как можно удержать сервис от такого шага. При этом предлагалось рекламировать Netflix в розничных магазинах Apple, использовать часть уменьшенных комиссионных сборов App Store для оплаты поисковой рекламы и даже предлагать Netflix в наборе с другими сервисами Apple.

Переписка начинается с объяснения теста, который Netflix хотел провести, чтобы изучить влияние отключения покупок в приложении на iOS. Netflix больше всего беспокоил «добровольный отток» подписчиков через App Store. Предполагалось, что подписчики Netflix из App Store отменяли подписку на сервис чаще, чем подписчики, которые присоединились другими способами, например, через сайт Netflix. Поскольку Apple удерживает комиссию в размере 30% от каждой покупки, включая оплату подписки, вполне очевидным было желание Netflix отказаться от таких потерь.

В первых письмах рассматривалась возможность наказания Netflix за проведение такого теста. Затем произошёл перерыв в обсуждении на несколько месяцев. А когда обмен мнениями возобновился, и стало понятно, что Netflix сохранил приверженность идее проведения теста, тон общения изменился.

Электронное письмо, датированное июлем 2018 года, свидетельствует, что сотрудники Apple создали презентацию, которая демонстрирует преимущества сохранения покупок в приложении. Она включала напоминания о том, что Apple сделала для Netflix, и предлагала новые возможности, например, скидки для подписчиков (Apple в конечном итоге запустила нечто подобное в 2020 году) и др. Apple также делала упор на продвижение Netflix в редакционном разделе App Store. В частности, Apple заявляет, что Netflix был представлен в этом разделе больше, чем любой другой партнёр, а количество загрузок контента от этого увеличилось на 6-7%.

В той же презентации Apple рассматривала возможность предоставления Netflix ещё большего количества преимуществ. Некоторые из них выходили за рамки того, что компания публично предлагала другим разработчикам. Хотя и была оговорка, что эти идеи ещё не получили одобрения.

Презентация включала такие предложения, как кампании рассылки по электронной почте, посвящённые продвижению только приложения Netflix, выделение части комиссии за подписки в качестве оплаты рекламы в App Store, возможности объединения Netflix с другими сервисами Apple задолго до того, как Apple запустила Apple TV Plus или его пакет Apple One.

Несмотря на столь нетипичные для Apple средства по удержанию клиента и указанные предложения, судя по всему, компании так и не смогли договориться. В конечном итоге, Netflix удалил встроенные в приложение покупки из приложения, распространяемого через магазин App Store. Судя по всему, это решение оказалось верным для Netflix, и компания не пострадала в долгосрочной перспективе. В январе 2021 года сервис Netflix достиг размера базы подписчиков более 200 млн.

Тем не менее, обнародование этой переписки всё же свидетельствует, что правила Apple в отношении разработчиков являются не такими уж строгими, и компания готова идти на уступки, чтобы удержать наиболее перспективных партнёров.

Источник: The Verge