Apple ID переименовывают в Apple Account

Apple меняет название учетных записей Apple с Apple ID на (возможно, более простой вариант) Apple Account. Эти изменения происходят с выходом новых версий операционных систем компании.

«С выпусками iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11 Apple ID переименован в Apple Account для согласованного входа в сервисы и устройства Apple, полагаясь на имеющиеся учетные данные пользователя», — заявила Apple.

Это изменение не является абсолютной неожиданностью, поскольку соответствующие слухи ходили еще в начале этого года. И несмотря на то, что Apple ID существуют уже очень давно, название Apple Account выглядит гораздо более понятным, чем Apple ID.

В своей публикации Apple также подробно описала несколько изменений, которые произойдут в других сервисах компании этой осенью. Пользователи Apple Maps смогут просматривать походы в национальных парках США. Пользователи смогут отправлять и получать деньги через Apple Cash, просто разместив два iPhone рядом друг с другом. Таким образом, появится возможность делиться деньгами без обмена личной информацией, например номером телефона. В то же время Fitness Plus получает обновленный дизайн, включая рекомендации «Для вас».

Источник: The Verge