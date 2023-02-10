Apple MacBook и Chromebook на ARM заняли 9,8% рынка ПК, к 2025 году доля ноутбуков на ARM вырастет до 25% за счет устройств на Windows – Counterpoint

Поставки ПК в 2022 году сократились примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом и, как ожидается, снизятся еще больше в 2023 году. При этом, по данным Counterpoint Research, продажи ноутбуков на базе процессоров ARM выросли, и их ожидает дальнейший рост. Среди ноутбуков на ARM доминирует компания Apple с долей 90%. Поскольку MediaTek и Qualcomm представят в следующем году свои новейшие ARM-системы для портативных компьютеров с Windows, доля таких процессоров вырастет и, по прогнозам, достигнет 25% ноутбуков к 2027 году.

Counterpoint Research прогнозирует, что ноутбуки на базе ARM будут вызывать сравнительно устойчивый спрос в ближайшие кварталы, благодаря успеху MacBook, исчезающему разрыву в производительности с процессорами x86 и мощной поддержке экосистемы.

В то время как рынок традиционных ПК сократился на 28,1% в четвертом квартале 2022 года, поставки компьютеров Apple сократились на лишь на 2,1%. Поставки MacBook составили 9,8% от общего объема.

Учитывая внимание Apple к ноутбукам, а также устойчивый спрос на Chromebook на базе ARM, 13% мобильных ПК, проданных в прошлом году, использовали SoC на базе ARM. По прогнозам аналитиков, в этом году доля ноутбуков с Arm внутри вырастет до 15%.

Но хотя успех Apple с ее компьютерами Mac на базе Arm неоспорим, большинство людей используют ПК с Windows, поэтому, как только такие компании, как MediaTek и Qualcomm, представят свои новые SoC на базе Arm для Windows в 2024 году, миграция мобильных компьютеров на Arm с процессоров x86 ускорится. В результате доля ноутбуков на базе Arm вырастет до 21% уже в 2025 году, а затем до 25% в 2027 году, прогнозирует Counterpoint.

Действительно, Qualcomm возлагает очень большие надежды на свои SoC Snapdragon с ядрами общего назначения Qryon от Nuvia. Эти процессоры в настоящее время тестируются OEM-производителями ПК, и компания заявляет, что они намерены использовать эти чипы для ноутбуков, предназначенных как для обычных, так и для корпоративных пользователей.

В то время как Apple, MediaTek и Qualcomm будут продолжать развивать производительность и возможности своих SoC на базе ARM в ближайшие годы, AMD и Intel также не собираются стоять на месте. Intel заявляет, что ориентированные на ноутбуки однокристальные системы Lunar Lake с многослойным дизайном и совершенно новой микроархитектурой обеспечат чипам компании лидерство по производительности на ватт.

Источник: Tom’s Hardware