Apple обнародовала цены ремонта iPhone 17: стекло за $159 и "другое" за $799

Apple обновила свой сайт поддержки iPhone Repair and Service, добавив стоимость услуг ремонта для новых моделей — iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air. Теперь пользователи могут проверить, сколько будет стоить замена аккумулятора, стекла или других элементов, если возникнут проблемы.

Расценки на ремонт iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Итак, компания внесла актуальные данные в свой инструмент для расчета стоимости ремонта и обслуживания. Он охватывает различные виды неисправностей, в частности поврежденное стекло, проблемы с батареей или другие случаи, которые не покрываются гарантией:

Треснутый экран (только фронтальный): $329 для всех моделей, кроме Pro Max, где цена возрастает до $379.

Повреждение заднего стекла: $159 независимо от модели.

Треснувший экран и поврежденное заднее стекло: от $419 на базовых моделях и до $469 для Pro Max.

Аккумулятор: $99 для iPhone 17, а для Air і Pro-моделей стоимость поднимается до $119.

Задняя камера: $169 на iPhone 17 и Air, а вот за ремонт камер в Pro-моделях придется выложить $249.

Другие повреждения (например, материнская плата или серьезные поломки): самая дорогая категория. Стоимость стартует от $599 на iPhone 17 и доходит до $799 в Pro Max. Треснувший экран (только фронтальный): $329 для всех моделей, кроме Pro Max, где цена возрастает до $379.

Повреждение заднего стекла: $159 независимо от модели.

Треснувший экран и поврежденное заднее стекло: от $419 на базовых моделях и до $469 для Pro Max.

Аккумулятор: $99 для iPhone 17, а для Air и Pro-моделей стоимость поднимается до $119.

Задняя камера: $169 на iPhone 17 и Air, а вот за ремонт камер в Pro-моделях придется выложить $249.

Другие повреждения (например, материнская плата или серьезные поломки): самая дорогая категория. Стоимость стартует от $599 на iPhone 17 и доходит до $799 в Pro Max.

Потенциальные затраты на ремонт представлены в следующей таблице.

Услуга iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Треснувший экран (только фронтальный) $329 $329 $329 $379 Повреждение заднего стекла $159 $159 $159 $159 Треснувший экран и поврежденное заднее стекло $419 $419 $419 $469 Аккумулятор $99 $119 $119 $119 Задняя камера $169 $169 $249 $249 Другие повреждения $599 $699 $749 $799

С AppleCare стоимость ремонта треснувшего экрана или заднего стекла составляет $29 за каждый случай, или $58 вместе за оба, независимо от модели. Замена батареи для владельцев AppleCare бесплатная. Если нужно отремонтировать основную камеру или устранить другие повреждения, цена составляет $99.

Apple объясняет, что гарантия Apple Limited Warranty действует один год с момента покупки и распространяется только на iPhone и фирменные аксессуары, которые идут в комплекте, и только на производственные дефекты. Если проблема возникла по другим причинам — например, из-за падения или механического повреждения, ремонт будет оплачивать пользователь. В случае, если устройство не подлежит ремонту, Apple может выставить счет на полную стоимость замены устройства.

Источник: 9to5mac