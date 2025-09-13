Новости Устройства 13.09.2025 comment views icon

Apple обнародовала цены ремонта iPhone 17: стекло за $159 и "другое" за $799

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple оприлюднила ціни ремонту iPhone 17: скло за $159 та "інше" за $799

Apple обновила свой сайт поддержки iPhone Repair and Service, добавив стоимость услуг ремонта для новых моделей — iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air. Теперь пользователи могут проверить, сколько будет стоить замена аккумулятора, стекла или других элементов, если возникнут проблемы.

Расценки на ремонт iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Итак, компания внесла актуальные данные в свой инструмент для расчета стоимости ремонта и обслуживания. Он охватывает различные виды неисправностей, в частности поврежденное стекло, проблемы с батареей или другие случаи, которые не покрываются гарантией:

  • Треснутый экран (только фронтальный): $329 для всех моделей, кроме Pro Max, где цена возрастает до $379.
  • Повреждение заднего стекла: $159 независимо от модели.
  • Треснувший экран и поврежденное заднее стекло: от $419 на базовых моделях и до $469 для Pro Max.
  • Аккумулятор: $99 для iPhone 17, а для Air і Pro-моделей стоимость поднимается до $119.
  • Задняя камера: $169 на iPhone 17 и Air, а вот за ремонт камер в Pro-моделях придется выложить $249.
  • Другие повреждения (например, материнская плата или серьезные поломки): самая дорогая категория. Стоимость стартует от $599 на iPhone 17 и доходит до $799 в Pro Max. Треснувший экран (только фронтальный): $329 для всех моделей, кроме Pro Max, где цена возрастает до $379.
  • Повреждение заднего стекла: $159 независимо от модели.
  • Треснувший экран и поврежденное заднее стекло: от $419 на базовых моделях и до $469 для Pro Max.
  • Аккумулятор: $99 для iPhone 17, а для Air и Pro-моделей стоимость поднимается до $119.
  • Задняя камера: $169 на iPhone 17 и Air, а вот за ремонт камер в Pro-моделях придется выложить $249.
  • Другие повреждения (например, материнская плата или серьезные поломки): самая дорогая категория. Стоимость стартует от $599 на iPhone 17 и доходит до $799 в Pro Max.

Потенциальные затраты на ремонт представлены в следующей таблице.

Услуга iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max
Треснувший экран (только фронтальный) $329 $329 $329 $379
Повреждение заднего стекла $159 $159 $159 $159
Треснувший экран и поврежденное заднее стекло $419 $419 $419 $469
Аккумулятор $99 $119 $119 $119
Задняя камера $169 $169 $249 $249
Другие повреждения $599 $699 $749 $799

С AppleCare стоимость ремонта треснувшего экрана или заднего стекла составляет $29 за каждый случай, или $58 вместе за оба, независимо от модели. Замена батареи для владельцев AppleCare бесплатная. Если нужно отремонтировать основную камеру или устранить другие повреждения, цена составляет $99.

Apple объясняет, что гарантия Apple Limited Warranty действует один год с момента покупки и распространяется только на iPhone и фирменные аксессуары, которые идут в комплекте, и только на производственные дефекты. Если проблема возникла по другим причинам — например, из-за падения или механического повреждения, ремонт будет оплачивать пользователь. В случае, если устройство не подлежит ремонту, Apple может выставить счет на полную стоимость замены устройства.

Источник: 9to5mac

Популярные новости

arrow left
arrow right
Популярный Nova Launcher для Android закрывается: основатель и единственный разработчик уходит из компании
Сравнение Apple iPhone 17 Pro и 16 Pro: что нового появилось
Google представила Pixel 10 Pro Fold по цене от $1799 — мощный, прочный и яркий, но в октябре
Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг
Google Chrome для Android будет читать вслух ленту новостей Discover
Samsung обновляет линейку — Galaxy S26 будет три, но без базовой модели
Apple судится с бывшим сотрудником из-за передачи секретов часов Oppo
Huawei Mate XTs: вышел второй трехсегментный смартфон компании по цене от $2500
Докстанция превращает Apple Mac mini в винтажный Mac
Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА-ч и 120 Гц за $110
Чтение для удовольствия сократилось на 40% за 20 лет, на фоне распространения цифровых развлечений, — исследование
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL по цене от $799 и беспроводную зарядку Pixelsnap Qi2
Представлен Motorola Edge 60 Neo: военная защита, экран 3000 нит, Dimensity 7400
Сердце «Железного человека»: Lenovo представила эффективный кулер для планшетов всего за $28
Исключение для Apple: Трамп анонсировал 100% пошлину на ввоз чипов
Новый патент Apple: "Согните монитор, вы неправильно на него смотрите"
Огромная утечка устройств Apple и комментарии Марка Гурмана
Apple готовит свой ChatGPT, — Марк Гурман
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить