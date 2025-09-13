Apple обнародовала цены ремонта iPhone 17: стекло за $159 и "другое" за $799

Apple обновила свой сайт поддержки iPhone Repair and Service, добавив стоимость услуг ремонта для новых моделей — iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air. Теперь пользователи могут проверить, сколько будет стоить замена аккумулятора, стекла или других элементов, если возникнут проблемы.
Расценки на ремонт iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
Итак, компания внесла актуальные данные в свой инструмент для расчета стоимости ремонта и обслуживания. Он охватывает различные виды неисправностей, в частности поврежденное стекло, проблемы с батареей или другие случаи, которые не покрываются гарантией:
- Треснутый экран (только фронтальный): $329 для всех моделей, кроме Pro Max, где цена возрастает до $379.
- Повреждение заднего стекла: $159 независимо от модели.
- Треснувший экран и поврежденное заднее стекло: от $419 на базовых моделях и до $469 для Pro Max.
- Аккумулятор: $99 для iPhone 17, а для Air і Pro-моделей стоимость поднимается до $119.
- Задняя камера: $169 на iPhone 17 и Air, а вот за ремонт камер в Pro-моделях придется выложить $249.
Потенциальные затраты на ремонт представлены в следующей таблице.
|Услуга
|iPhone 17
|iPhone Air
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|Треснувший экран (только фронтальный)
|$329
|$329
|$329
|$379
|Повреждение заднего стекла
|$159
|$159
|$159
|$159
|Треснувший экран и поврежденное заднее стекло
|$419
|$419
|$419
|$469
|Аккумулятор
|$99
|$119
|$119
|$119
|Задняя камера
|$169
|$169
|$249
|$249
|Другие повреждения
|$599
|$699
|$749
|$799
С AppleCare стоимость ремонта треснувшего экрана или заднего стекла составляет $29 за каждый случай, или $58 вместе за оба, независимо от модели. Замена батареи для владельцев AppleCare бесплатная. Если нужно отремонтировать основную камеру или устранить другие повреждения, цена составляет $99.
Apple объясняет, что гарантия Apple Limited Warranty действует один год с момента покупки и распространяется только на iPhone и фирменные аксессуары, которые идут в комплекте, и только на производственные дефекты. Если проблема возникла по другим причинам — например, из-за падения или механического повреждения, ремонт будет оплачивать пользователь. В случае, если устройство не подлежит ремонту, Apple может выставить счет на полную стоимость замены устройства.
