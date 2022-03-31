Apple откажет в ремонте iPhone, если телефон находится в базе утерянных или украденных

Сервисные центры по ремонту и фирменные магазины Apple не будут обслуживать телефоны, если они числятся утерянными в реестре GSMA. Эта глобальная база собирает IMEI и другие данные телефонов, которые были потеряны или украдены у владельцев. Теперь, если консультант или технический специалист компании увидит, что iPhone находится в реестре MobileGenius или GSX, он может отказаться от ремонта или обслуживания аппарата.

Все сотрудники магазинов и сервисных центров получили внутреннюю записку, в которой запрещают брать такие смартфоны. Как считает MacRumors, такой шаг сократит количество украденных iPhone, которые приносят в Apple для ремонта.

Ранее компания из Купертино запретила брать в ремонт смартфоны, у которых владелец не может отключить функцию «Найти мой iPhone». Эта политика должна предотвратить ремонт украденных iPhone.