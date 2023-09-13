Новости Устройства 13.09.2023 в 13:22

Apple прекратила продажу MagSafe Duo и MagSafe Battery Pack – сразу после презентации iPhone 15 с USB-C

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Оригинальные зарядные устройства были удалены из Apple Store сразу после вчерашней презентации iPhone 15.

Аккумулятор ‌MagSafe Battery Pack‌, выпущенный в 2021 году, стоил $99 и крепился магнитом к задней панели iPhone, обеспечивая часы автономной работы. MagSafe Duo, выпущенный в декабре 2020 года по цене $129, выглядел как складной зарядный коврик, оснащенный зарядным устройством MagSafe и магнитной зарядной шайбой Apple Watch.

Apple припинила продаж MagSafe Duo та MagSafe Battery Pack – одразу після презентації iPhone 15 з USB-C
MagSafe Battery Pack

Причина прекращения производства и продажи этих аксессуаров достаточно очевидна: они были предназначены для iPhone, которые имели порты Lightning для питания. И хотя Apple могла бы заменить их версиями USB-C, производитель решил полностью прекратить их продажу (хотя они все еще доступны через Amazon).

MagSafe Duo
MagSafe Duo

MagSafe Duo критиковали за показ меньшей скорости подзарядки для Apple Watch и проблемы с расположением с большими смартфонами Pro Max. В то же время устройство было удобно в путешествиях — оно компактно складывалось и использовало для питания тот же порт, что и ваш телефон. Что касается MagSafe Battery Pack, то она даже не могла обеспечить полный заряд, а только в основном поддерживала работу телефона.

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Источник: The Verge, 9to5mac, Macrumors

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