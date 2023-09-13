Apple прекратила продажу MagSafe Duo и MagSafe Battery Pack – сразу после презентации iPhone 15 с USB-C

Оригинальные зарядные устройства были удалены из Apple Store сразу после вчерашней презентации iPhone 15.

Аккумулятор ‌MagSafe Battery Pack‌, выпущенный в 2021 году, стоил $99 и крепился магнитом к задней панели iPhone, обеспечивая часы автономной работы. MagSafe Duo, выпущенный в декабре 2020 года по цене $129, выглядел как складной зарядный коврик, оснащенный зарядным устройством MagSafe и магнитной зарядной шайбой Apple Watch.

Причина прекращения производства и продажи этих аксессуаров достаточно очевидна: они были предназначены для iPhone, которые имели порты Lightning для питания. И хотя Apple могла бы заменить их версиями USB-C, производитель решил полностью прекратить их продажу (хотя они все еще доступны через Amazon).

MagSafe Duo критиковали за показ меньшей скорости подзарядки для Apple Watch и проблемы с расположением с большими смартфонами Pro Max. В то же время устройство было удобно в путешествиях — оно компактно складывалось и использовало для питания тот же порт, что и ваш телефон. Что касается MagSafe Battery Pack, то она даже не могла обеспечить полный заряд, а только в основном поддерживала работу телефона.

Источник: The Verge, 9to5mac, Macrumors