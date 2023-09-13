Apple прекращает выпуск iPhone 13 mini – диагональ меньше 6” сейчас только у iPhone SE

После релиза iPhone 15 Apple прекратила производство iPhone 13 mini, последнего флагманского iPhone с диагональю менее 6”. Apple выпустила только два поколения iPhone mini (5,4”) – 12 и 13. Первый из них не производится с момента выхода Apple iPhone 14.
Apple продолжает продавать iPhone 13 и iPhone 14 как недорогую альтернативу iPhone 15. Модель iPhone 12 также была снята с производства и заменена на iPhone 13, стоимость которого упала. Полная линейка iPhone, которые до сих пор производятся:
- iPhone SE – $429
- iPhone 13 – $599
- iPhone 14 – $699
- iPhone 15 – $799
- iPhone 15 Plus – $899
- iPhone 15 Pro – $999
- iPhone 15 Pro Max – $1199
Несмотря на завершение производства, iPhone 13 mini и iPhone 12 будут продаваться в магазине Apple и у сторонних дистрибьюторов до исчерпания их запаса.
Apple показала четыре iPhone 15 с USB-C (у Pro — титановая рамка!), Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 — главное с презентации
Источник: MacRumors