Apple расширяет поддержку диагностики Self Service Repair на Европу

Apple объявила, что теперь она предлагает инструментарий диагностики для Self Service Repair ─ самостоятельного обслуживания iPhone, Mac и Studio Display ─ в Европе.

Это программное обеспечение позволяет клиентам завершить процесс конфигурации системы после самостоятельного ремонта, переведя устройство в режим диагностики и следуя подсказкам на экране, без необходимости связываться с Apple.

Apple говорит, что инструментарий диагностики для Self Service Repair сейчас доступен в 32 странах Европы, включая Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и другие. К большому сожалению, Украина в этот перечень не входит. Ранее этот инструмент был доступен только для технических специалистов Apple Store и авторизованных поставщиков услуг Apple. Впервые он стал доступным для самообслуживания в США в прошлом году, а теперь его действие распространилось и на Европу.

Программа Self Service Repair была запущена в апреле 2022 года. Она предоставляет клиентам Apple доступ к оригинальным запчастям, инструментам и руководствам компании для осуществления ремонта отдельных моделей iPhone, Mac и Studio Display, позволяя выполнять некоторые ремонты собственными руками.

Источник: macrumors

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