Apple разозлила чиновников Индии, предупредив журналистов о государственных хакерских атаках

Правительство инициировало расследование «безопасности» устройств Apple.

В октябре Apple направила предупреждение независимым индийским журналистам и политикам оппозиционной партии о том, что государственные хакеры, вероятно, пытались взломать их смартфоны.

«Apple считает, что вы стали мишенью злоумышленников, которых спонсирует государство, и которые попытались отдаленно скомпрометировать ваш iPhone через Apple ID», — говорилось в тексте оповещения.

Сообщения вызвали мощную контратаку со стороны правительства премьер-министра Нарендры Моди и чиновники официально инициировали расследование безопасности устройств Apple, сообщает The Washington Post.

Индия никогда не подтверждала и не опровергала использование инструмента Pegasus, но некоммерческая правозащитная группа Amnesty International сообщила, что обнаружила инвазивное шпионское программное обеспечение NSO Group на iPhone известных журналистов в Индии, что еще больше подтверждает ранние предупреждения Apple.

«Наши последние выводы указывают на то, что журналисты в Индии все чаще сталкиваются с угрозой незаконного отслеживания просто за то, что выполняют свою работу, наряду с другими инструментами репрессий, включая тюремные заключения и преследования», — сказал Донча О Сирбхайл, руководитель отдела Лаборатории безопасности Amnesty International.

Предварительно администрация Моди вызвала представителей Apple на закрытую встречу с требованием разъяснить свои действия и после этого компания даже опубликовала заявление о том, что некоторые сообщения могли быть ошибочными. В дальнейшем Apple воздерживалась от комментариев.

Многие из более 20 человек, получивших предупреждение о взломах, публично критиковали Моди или его давнего союзника Гаутама Адани, индийского энергетического и инфраструктурного магната.

Apple сейчас расширяет свой бизнес в Индии и в этом году открыла два официальных магазина в стране. Компания также планирует переместить более 25% производства iPhone в Индию до 2025 года, но напряженные отношения с правительством могут помешать этим планам.