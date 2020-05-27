AR for Samsung TV — приложение для виртуальной примерки телевизора перед покупкой

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Мобильное приложение IKEA Place — это, пожалуй, один из самых ярких примеров удачного применения технологий виртуальной реальности. Оно позволяет виртуально «примерить» мебель шведского производителя в квартире перед покупкой. Компания Samsung сделала похожее приложение под названием AR for Samsung TV. И оно — вы угадали — обеспечивает возможность виртуальной примерки интересующей модели телевизора в конкретном помещении.

Как отмечают разработчики, приложение призвано облегчить выбор идеального телевизора и убедиться, что новое устройство гармонично вписывается в обстановку.

В приложении представлены телевизоры Samsung QLED 8K, QLED 4K и Crystal UHD с экранами диагональю от 55 дюймов, которые можно рассмотреть со всех сторон, а также повесить трехмерную модель телевизора на стену или поставить в нужное место.

Чтобы виртуально расположить телевизор в комнате, нужно запустить приложение на смартфоне, отсканировать камерой телефона поверхность, следуя подсказкам, и выбрать нужную модель в списке. Приложение AR for Samsung TV позволяет просматривать модели телевизоров в режиме дополненной реальности в масштабе 1:1. Получившийся интерьер можно сфотографировать, чтобы сравнить отобранные варианты и выбрать самый лучший. Приложение также позволяет ознакомиться с ключевыми отличиями и основными характеристиками, которые выводятся на экране рядом с трехмерной моделью.

Также в приложении есть кнопка «купить», которая позволяет быстро перейти на официальный сайт Samsung и сразу приобрести выбранную модель.

Приложение AR for Samsung TV доступно для смартфонов, которые работают под управлением Android версии 8.0 и выше, и iOS версии 11 и выше. Ссылки на загрузку приложения: