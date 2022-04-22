Военные США передали по воздуху электросигнал мощностью 1,6 кВт на расстояние одного километра

Лаборатория военно-морских исследований США продемонстрировала возможность наземного микроволнового излучения по передаче электросигнала мощностью 1,6 киловатт на расстояние 1 километр. Испытания прошли на полигоне армии США в Блоссом-Пойнт, штат Мэриленд. Эта демонстрация стала самой значимой за последние 50 лет.

Испытания осуществлялись при помощи двухточечной передачи электрической энергии в свободном пространстве с помощью направленного микроволнового луча.

Проект Safe and Continuous Power bEaming — Microwave (SCOPE-M) состоит из десятков тысяч антенн x-диапазона. Каждая из этих антенн подключена к небольшому выпрямительному диоду, который преобразует падающую микроволновую мощность в электрическую мощность постоянного тока.

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12 месяцев команда тестировала практичность наземной передачи в микроволновом диапазоне с использованием луча на частоте 10 ГГц. SCOPE-M испытывали в двух местах: на полигоне армии США в Блоссом-Пойнт и передатчике сверхширокополосного радара спутниковой визуализации Haystack (HUSIR) в MIT (Массачусетском технологическом институте). В Мэриленде команда превзошла намеченную цель на 60 процентов, излучая луч мощностью 1,6 кВт чуть более чем на 1 км. В Массачусетсе у команды не было такой же пиковой мощности, но средняя мощность была намного выше, что позволило получить больше энергии.

«Эта демонстрация прокладывает путь для передачи энергии на землю в космос и передачи энергии из космоса на землю». Пол Джаффе, доктор философии, руководитель Power Beaming and Space Solar

Частоту в 10 ГГц выбрали потому, что технология компонентов достаточно дешевая и надежная. Даже при сильном дожде потеря мощности составляет менее 5%. А при более высоких частотах энергия может теряться в атмосфере. Также эта частота безопасна для использования в присутствии людей, птиц и животных.

Помимо того, что это приоритет Министерства обороны США, силовой луч — это самая экологичная технология. В отличие от других источников чистой энергии, которые обеспечивают прерывистое и спорадическое электроснабжение, энергия, передаваемая из космоса на Землю, может обеспечивать электроэнергию непрерывно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году.