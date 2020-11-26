ASRock Mars 4000U — самый тонкий в мире мини-ПК на основе процессоров AMD Ryzen 4000U (Renoir)

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Компания ASRock сегодня анонсировала Mars 4000U — самый тонкий в мире, как она сама утверждает, мини-ПК на основе процессоров Ryzen 4000U (Renoir).

Итак, система заключена в корпус объемом 0,7 л. Габариты устройства — 194 (Д)x159(Ш)x26 (В) мм. Судя по описанию на сайте производителя, новинка представляет собой не мини-ПК, а Barebone-комплект для его сборки. Но не исключено, что в продаже они появятся и в виде уже готовых ПК.

Всего есть пять конфигураций с энергоффективными процессорами Ryzen 4000U — от Ryzen 3 4300U (4 ядра/4 потока, 2,7/3,7 ГГц) до Ryzen 7 4800U (8 ядер/16 потоков, 1,6/4,2 ГГц). При этом никаких отличий между модификациями, кроме процессоров (и встроенного в них GPU), нет. Система поддерживает возможность установки двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4-3200, одного 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и одного SSD формата M.2. Еще есть один слот M.2 под модуль Wi-Fi, а в качестве опции предлагается Intel AX200 (Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0).

Набор портов включает USB 3.2 Gen1 Type-A (x4), USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 2.0 (х2), RJ45, 3,5 мм (х2), слот SD, HDMI и D-Sub. Для питания компьютера используется внешний адаптер мощностью 65 Вт.

Увы, подробностей о ценах пока нет.