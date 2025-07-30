Новости Игры 30.07.2025 comment views icon

Assassin’s Creed Shadows получила патч 1.0.7 — золотые катаны, New Game+ и прокачка до 80 уровня

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Assassin’s Creed Shadows получила патч 1.0.7 — золотые катаны, New Game+ и прокачка до 80 уровня

Ubisoft выпустила патч 1.0.7 для Assassin’s Creed Shadows. Его главная фишка — режим New Game+ и увеличенный максимальный уровень.

Обновление стало частью планов студии на 2025-й год, которые включают и будущее DLC с новым регионом. Но пока что рассказываем о 1.0.7 — в нем добавлен режим NG+, что позволит с бонусами снова пройти Shadows. Игрок сможет сохранить все навыки, снаряжение, союзников и прогресс в хранилище с первого прохождения. Плюс ко всему этому Ubisoft добавила легендарное оружие и расширила систему знаний.

New Game+ открывается после завершения историй всех трех героев — Наоэ, Яске и Дзюнджиро. Когда основной сюжет будет закрыт, режим появится через меню памяти в Анимуси. За полное прохождение NG+ выдают две новые легендарные катаны: позолоченную длинную и золотую. У каждой — своя гравировка с уникальными бонусами. Вместе с ними игрок получит трофеи «Шепот золота» и «Золото дракона».

Следующая новинка: максимальный уровень персонажа теперь не 60-й, а 80-й. Враги соответственно сильнее, хитрее и внимательнее. Параллельно система знаний получила еще два уровня — 9 и 10. Благодаря этому можно разблокировать новые способности, пассивные навыки и боевые приемы. Отдельно разработчики прокачали деревья умений Наоэ и Ясуке. Добавлены новые узлы и по 10 дополнительных уровней ко всем их пассивкам. Кузницу тоже можно апгрейдить, но теперь до 4-го уровня, что позволит улучшать снаряжение до нового максимума.

Также появились новые достижения:

  • «Наслаждайтесь поездкой»: дотянитесь до 80 уровня;
  • «Невидимые звезды»: откройте 10 уровень знаний;
  • «Стоит ожидания»: получите обе золотые катаны, пройдя New Game+.

И еще немного мелких, но полезных изменений. Торговля стала выгоднее — цены на покупки ниже, за продажу дают больше. Также со взломанных вещей и финальных сундуков будет падать больше ресурсов. Ubisoft подтянула эффективность отдельных навыков — например, «Радиальный эффект» теперь дает не 25%, а 50% базового урона. Еще союзники имеют больше здоровья, а ронины — четыре полоски HP вместо трех.

Другой патч дляShadows добавил сюжетный квест, убирал оленей с дороги и исправил кучу фиксов. Также одним из первых обновлений стала запрет на разрушение храмов, что объясняется скандалом в Японии, который разгорелся задолго до релиза.

Источник: Ubisoft

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