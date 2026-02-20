Автор PCWorld протестировал ИИ "Ask Intel": он едва не доломал поврежденный ПК

Если вам понадобится гарантийное обслуживание процессора Intel или техническая поддержка, первым «собеседником» может стать не человек, а искусственный интеллект. Intel запускает сервис Ask Intel — виртуального помощника на базе Microsoft Copilot.





Новый инструмент интегрируют в сайт support.intel.com. Об этом сообщил в LinkedIn Боджи Тони, вице-президент и генеральный менеджер по поддержке продаж Intel. Ask Intel работает на платформе Microsoft Copilot Studio и, по словам компании, является «новым виртуальным помощником для поддержки клиентов и партнеров на базе генеративного ИИ — одним из первых такого рода в полупроводниковой отрасли».

«Благодаря возможностям агентного ИИ Ask Intel может открывать запросы в службу поддержки от вашего имени, мгновенно проверять гарантийное покрытие и соединять вас с живыми агентами поддержки, когда нужна помощь человека», — объяснил Богги Тони.

Переход к ИИ в поддержке не выглядит случайным. Компании, включая Intel, годами тестируют автоматизированные решения для замены людей в сфере обслуживания, в частности в фастфуде. Теперь та же стратегия доходит до технической поддержки сложных продуктов — процессоров и ПК-компонентов.

По данным CRN, еще в декабре Intel начала убирать телефонные номера поддержки, перенаправляя клиентов на сайт. Очевидно, со временем Ask Intel станет центральным элементом взаимодействия с сервисом.





Сейчас бот не появляется сразу при входе на сайт поддержки. Во время проверки разделов для процессоров и NUC он может отображаться в секции Live Chat. Перед началом диалога система предупреждает:

«Этот виртуальный помощник использует генеративный искусственный интеллект, и ответы могут быть неточными».

Также указано:

«Используя эту функцию, вы соглашаетесь с тем, что Intel и ее сторонний поставщик услуг могут записывать, использовать и хранить содержимое этого диалогового окна в соответствии с Положением о конфиденциальности Intel».

Журналист ресурса PCWorld Марк Хечман описал свой опыт сотрудничества с ИИ-ассистентом. На практике Ask Intel старается не сразу соединять с человеком. При попытке связаться с представителем, система сперва просит описать проблему. В случае со сбоями настольного процессора бот посоветовал обновить графический драйвер. Помогло бы это — вопрос открытый. Далее он предложил провести стресс-тест процессора, что могло бы только усугубить ситуацию при возможном дефекте. После уточнения, уместно ли нагружать потенциально неисправный CPU, Ask Intel изменил рекомендацию и посоветовал обновить BIOS материнской платы.

Стоит признать, что чат-боты с ИИ все чаще появляются в клиентской поддержке различных компаний. К этому рынок постепенно привыкает. Если ИИ ошибется с заказом бургера, ситуацию, скорее всего, быстро исправит менеджер смены. Но если из-за ошибочного совета алгоритма пользователь повредит дорогой процессор, последствия могут быть значительно серьезнее. В случае с компонентами ПК цена ошибки исчисляется сотнями или даже тысячами долларов.

Поэтому с переходом Intel на модель поддержки, где первым контактом становится генеративный ИИ, компании придется особенно внимательно контролировать качество рекомендаций. Когда речь идет о гарантийном обслуживании или базовых запросах — автоматизация выглядит логично. Но в вопросах диагностики сбоев, нестабильной работы процессора или потенциального аппаратного дефекта ошибка совета может обойтись пользователю дорого.





